Ученый опроверг данные об ожидающемся в Нижнем Новгороде метеоритном дожде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя — РИА Новости. Информация СМИ о метеоритном дожде, который в декабре якобы может затронуть Самару, Казань и Нижний Новгород, не соответствует действительности, поскольку это природное явление считается метеорным потоком, то есть звездопадом, который не представляет никакой опасности, сообщили в среду РИА Новости в нижегородском планетарии.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на астронома-любителя из Самары опубликовал данные о возможном падении на поверхность Земли крупного метеорита и ожидаемом в декабре метеоритном дожде, последствия которого якобы могут затронуть жителей Самары, Казани и Нижнего Новгорода.

"Речь идет не о метеоритном дожде, а метеорном потоке, то есть звездопаде. С 4 по 17 декабря ожидается звездопад Гоминиды, который проходит в созвездии Близнеца. Это последний и один из самых крупных звездопадов в текущем году. Его пик активности приходится в ночь на 13-14 декабря. Возможно, какие то осколки попадут на землю, но говорить об опасности нельзя. Это просто очень красивое явление, которое можно наблюдать с земли", — сказал собеседник агентства.

Представитель нижегородского планетария добавил, что сообщивший о метеоритном дожде, возможно, перепутал это явление с метеорным потоком. В первом случае — метеорит — это космическое тело, достигшее поверхности Земли, а метеор — это явление, возникающее при сгорании комического тела в атмосфере.