Египетские археологи нашли в Средиземном море остатки трех древних кораблей

КАИР, 22 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Египетские археологи, работающие в Средиземном море в районе города Александрия, обнаружили остатки трех кораблей времен Римской империи, сообщает официальное информагентство МЕНА.

По словам генерального секретаря Высшего совета по делам памятников древности Мустафы Вазири, находка была сделана в районе Восточного порта Александрии. Там же обнаружен фрагмент статуи, несколько золотых монет времен Октавиана Августа (63 год до нашей эры — 14 год нашей эры), другие артефакты римского периода.

По словам руководителя египетского Управления по вопросам затонувших памятников Усамы ан-Нахаса, обнаруженные остатки кораблей свидетельствуют о том, что "этот район хранит в себе еще множество неоткрытых тайн".

Он добавил, что в течение этого сезона ученые, возможно, обнаружат и четвертое судно, поскольку в районе залива Абу-Кир близ Александрии, где также идут исследовательские работы, были найдены деревянные балки, доски и вещи, которые могут принадлежать еще одному древнему затонувшему кораблю.

Глава сектора египетских древностей Айман Ашмави, в свою очередь, сообщил, что археологическая миссия начала свою работу в районе Средиземного моря в этом сезоне в сентябре после получения соответствующего разрешения министерства по делам древностей. "Работа включает в себя раскопки в Восточном порту, заливе Абу-Кир, а также мероприятия по документированию всех находок и открытий последних лет для министерства и музея", — сказал он.