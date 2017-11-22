Ученые обнаружили на Курилах около 30 новых видов морских существ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Ученые камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН обнаружили около 30 новых для науки видов гидробионтов (обитающих в водной среде организмов), сообщается в среду на сайте института.
По предварительным данным, как минимум два семейства морских беспозвоночных животных впервые отмечены в водах России. Представители этих семейств, найденные в водах острова Матуа — актиния (Акрикоактис короткоаконтиевый) и гидроид (Симиликлава снежная).
"Актиния впервые была описана в 2016 году всего по четырем экземплярам из прибрежных вод острова Адьяк Алеутской гряды как новый вид, новый род и новое семейство. У острова Матуа эти актинии найдены в большом количестве, и это первая находка представителя данного семейства в водах России", — поясняют ученые.
"На Камчатке, кстати, ничего похожего нет. Вероятно, эти островные виды предпочитают жить в чистейшей воде вдали от материковых стоков", — отмечают ученые.
У острова Матуа обнаружен один вид эхиуриды — своеобразные беспозвоночные животные сине-зеленого цвета. Часть собранных экземпляров отправили японскому специалисту, и он определил их как вид, описанный еще в 1946 году с Алеутских островов (Дач Харбор). С тех пор его нигде более не идентифицировали.
В собранном материале выявлено также около десятка новых видов актиний, не менее восьми новых видов губок, есть новые виды среди гидроидов, моллюсков и других групп гидробионтов.