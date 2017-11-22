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РИА Наука
РИА Наука

Ученые обнаружили на Курилах около 30 новых видов морских существ

08:2622.11.2017
(обновлено: 08:29 22.11.2017)
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© РИА Новости / Роман ДенисовПерейти в фотобанкОстров Матуа. Архивное фотоОстров Матуа. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Денисов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Ученые камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН обнаружили около 30 новых для науки видов гидробионтов (обитающих в водной среде организмов), сообщается в среду на сайте института.

Камчатка. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Пирагис
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"Научные сотрудники в июле-августе 2017 года провели комплексные сборы представителей морской и наземной флоры и фауны курильского острова Матуа. По первым результатам в собранном материале выявлено около 30 новых для науки видов гидробионтов", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, как минимум два семейства морских беспозвоночных животных впервые отмечены в водах России. Представители этих семейств, найденные в водах острова Матуа — актиния (Акрикоактис короткоаконтиевый) и гидроид (Симиликлава снежная).

"Актиния впервые была описана в 2016 году всего по четырем экземплярам из прибрежных вод острова Адьяк Алеутской гряды как новый вид, новый род и новое семейство. У острова Матуа эти актинии найдены в большом количестве, и это первая находка представителя данного семейства в водах России", — поясняют ученые.

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© Фото : Aurelie Delaforge / University of Manitoba
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Такая же судьба и у гидроида, тоже был впервые описан совсем недавно, в 2015 году с тихоокеанского берега Канады (Британская Колумбия). Находка этого вида на острове Матуа является первым указанием этого семейства для российских вод.

"На Камчатке, кстати, ничего похожего нет. Вероятно, эти островные виды предпочитают жить в чистейшей воде вдали от материковых стоков", — отмечают ученые.

У острова Матуа обнаружен один вид эхиуриды — своеобразные беспозвоночные животные сине-зеленого цвета. Часть собранных экземпляров отправили японскому специалисту, и он определил их как вид, описанный еще в 1946 году с Алеутских островов (Дач Харбор). С тех пор его нигде более не идентифицировали.

Стратосфера. Архивное фото
© Fotolia / studio023
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"Таким образом, наша находка данного вида на острове Матуа является первым указанием его в российских водах и первой находкой вида со времени его первоописания в 1946 году", — говорится в сообщении.

В собранном материале выявлено также около десятка новых видов актиний, не менее восьми новых видов губок, есть новые виды среди гидроидов, моллюсков и других групп гидробионтов.

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