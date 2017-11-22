МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Специалисты из Эдинбургского университета предположили, что жизнь на Землю могла быть занесена потоками космической пыли, сообщает ресурс Phys.org.

Ученые считают, что сильные потоки космической пыли, перемещающиеся со скоростью до 70 километров в секунду, могут переносить мельчайшие живые организмы. В частности, эксперты заявляют, что космическая пыль, которая постоянно "бомбардирует" атмосферу Земли, может выбить за пределы земной гравитации мелкие частицы, находящиеся на высоте 150 километров или более над поверхностью, и они в конечном итоге достигнут других планет.

Исследователи утверждают, что подобная ситуация может происходить и на других планетах, в результате чего живые организмы могут попасть с одного небесного тела на другое.

Вместе с тем, специалисты отмечают, что некоторые живые существа, в частности, бактерии, растения, тихоходки (микроскопические беспозвоночные), способны выжить в условиях открытого космоса, что только подтверждает догадки экспертов.

Ранее ученые считали, что единственным "переносчиком" живых существ с одной планеты на другую являются астероиды.