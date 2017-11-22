МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Специалисты из Эдинбургского университета предположили, что жизнь на Землю могла быть занесена потоками космической пыли, сообщает ресурс Phys.org.
Исследователи утверждают, что подобная ситуация может происходить и на других планетах, в результате чего живые организмы могут попасть с одного небесного тела на другое.
Вместе с тем, специалисты отмечают, что некоторые живые существа, в частности, бактерии, растения, тихоходки (микроскопические беспозвоночные), способны выжить в условиях открытого космоса, что только подтверждает догадки экспертов.
Ранее ученые считали, что единственным "переносчиком" живых существ с одной планеты на другую являются астероиды.