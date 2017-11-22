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РИА Наука
РИА Наука

Психологи выяснили, какие эмоции вызывают разные типы алкоголя

02:3022.11.2017
(обновлено: 02:32 22.11.2017)
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© Fotolia / pablobeniiПодростки с алкоголемПодростки с алкоголем
© Fotolia / pablobenii

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Британские психологи подтвердили расхожий стереотип о том, что каждый тип выпивки связан с определенным настроением или эмоцией, и обнаружили, что водка и ее "кузены" чаще всего провоцируют человека на агрессию, говорится в статье, опубликованной в журнале BMJ Open.

Питейные заведения Москвы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ученые измерили, как сильно меняется личность пьяного человека
"Вся многовековая история существования рома, водки, джина и других крепких напитков просто пропитана насилием. Это глобальное исследование показывает, что даже сегодня употребление этих напитков чаще толкает человека на агрессию, чем другие типы алкоголя", — заявил Марк Беллис (Mark Bellis) из валлийского подразделения Национальной службы здравоохранения Великобритании в Кардиффе.

Подвыпившие люди часто не помнят, что происходило с ними во время застолья и после него, и считают, что их поведение сильно меняется после того, как они пьянеют. В целом эту точку зрения никто не оспаривает, в том числе и потому, что многие ДТП, бытовые происшествия и преступления происходят в результате злоупотребления алкоголем.

Беллис и его коллеги решили проверить расхожее представление о том, что поведение подвыпившего человека меняется не случайным образом, а под действием конкретных напитков, которые он употребляет. К примеру, многие люди считают, что виски заставляет человека горячиться, тогда как джин вызывает чувство грусти, а текила заставляет людей рисковать.

Для проверки всех этих заявлений ученые опросили примерно 29 тысяч молодых людей и девушек, живущих в 21 стране мира, поинтересовавшись у них двумя вещами – тем, как много спиртного они употребляют, какие напитки им нравятся и какие ощущения они у них вызывали. Дополнительно ученые проверяли, не приводили ли походы их собеседников в бары к тому, что те попадали в драки или ввязывались в другие неприятные ситуации.

Пьянство
© Fotolia / line-of-sight
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Как показал этот опрос, разные типы спиртного действительно вызывали примерно одинаковые ощущения и эмоции у респондентов, принадлежавших к совершенно разным культурам и живущим в противоположных уголках мира.

К примеру, люди, пившие красные вина и различные сорта пива, говорили о том, что эти виды алкоголя вызывали у них чувство расслабления и чувство усталости, а любители крепких напитков говорили о том, что спиртное заставляет их ощущать себя более "заряженным" и более привлекательным для представителей противоположного пола.

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© Фото : ORNL
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Самым "неярким" напитком оказалось белое вино – оно или вызывало смешанные чувства у респондентов, или же его употребление не приводило к появлению любых позитивных или негативных эмоций.

Что интересно, водка и другие виды крепких напитков имели одну уникальную особенность, не характерную для всех других видов алкоголя – они гораздо чаще заставляли участников опроса проявлять агрессию и ввязываться в различные потасовки. Как правило, примерно треть любителей водки, джина и рома испытывала подобные ощущения, тогда как лишь 5-8% сторонников вина, пива и прочих легких напитков становились жертвами приступов ярости и желания подраться во время очередного похода в бар.

Подобный факт, как считают психологи, говорит о том, что текущие низкие цены на крепкие напитки стоит заметно повысить, чтобы снизить и частоту развития алкоголизма, уменьшить уровень насилия в обществе и число бытовых преступлений, связанных с злоупотреблением спиртным.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Олег К
Опять британские "ученые" 😂
02:46
22.11.2017
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И.В.
Эти яйцеголовые, путем освоения бюджетных денег, подтвердили то, что было известно всем сотни лет.
02:43
22.11.2017
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