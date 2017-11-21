Экипаж МКС запустил с орбиты два малых исследовательских спутника

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Экипаж МКС осуществил запуск двух малых исследовательских спутников с орбитальной станции, сообщило НАСА во вторник.

"Еще два малых спутника были выведены на орбиту Земли из (японской) лаборатории Kibo для исследования ряда новейших технологий и космической погоды", — сообщило НАСА в блоге Международной космической станции на своем сайте.

Один из спутников TechEdSat предназначен для демонстрации технологии выведения с орбиты космических аппаратов, второй — OSIRIS-3U будет измерять ионосферу Земли.

Помимо запуска спутников, экипаж МКС освободил раздвижной экспериментальный модуль BEAM для последующего его использования в качестве складского помещения. НАСА сообщает, что командир экипажа Рэнди Брезник, бортинженеры Паоло Несполи (ЕКА) и Джо Акаба "заменили старое оборудование BEAM на новую электронику и складское оборудование".

Российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Рязанский провели плановую оптическую когерентную томографию с использованием портативного компьютера в рамках исследования по влиянию пребывания в космосе на зрение человека.