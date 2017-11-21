Российские ученые проверят теорию гравитационного замедления времени

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ученые проекта "Радиоастрон" завершили сбор данных для проверки гравитационного замедления времени, сообщает во вторник "Роскосмос".

Ранее заместитель научного руководителя проекта "Радиоастрон" Юрий Ковалев сообщал, что российские ученые с помощью часов, установленных на борту аппарата "Спектр-Р", проверят предсказания Эйнштейна о гравитационном замедлении времени.

"Ключевая научная программа "Радиоастрона" по измерению эффекта гравитационного красного смещения завершила этап сбора данных. Цель программы — проверка основополагающего принципа общей теории относительности — эйнштейновского принципа эквивалентности", — говорится в сообщении госкорпорации.

Эксперимент "Радиоастрона" выполнен по похожей схеме с американским экспериментом Gravity Probe A, проведенным в 1976 году. Отличие заключается в том, что российский аппарат оснастили более стабильными водородными часами. Кроме того, "Спектр-Р" находится на высокоэллиптической орбите, что позволяет увеличить разницу между максимальной и минимальной амплитудой эффекта. К тому же точности измерений добавляет многократность проводимых экспериментов.

За счет этого российские ученые надеются увеличить точность измерений на порядок.

Проект "Радиоастрон" — это 10-метровый космический радиотелескоп, уникальная орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-Р", которая совместно с земными радиотелескопами образует единый радиоинтерферометр со сверхбольшой базой. Обсерватория предназначена для проведения фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. "Радиоастрон" реализует рекордное в астрономии угловое разрешение, определяемое расстоянием между телескопами до 350 тысяч километров.