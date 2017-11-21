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РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли полувековой "заговор" производителей сахара и газировки

22:0021.11.2017
(обновлено: 00:03 22.11.2017)
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© Depositphotos / Bhofack2Прохладная газировкаПрохладная газировка
© Depositphotos / Bhofack2

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ученые из США нашли документы, свидетельствующие о том, что производители сахара и сладких напитков уже в конце 1960 годов знали, что сахар может вызывать атеросклероз и рак мочевого пузыря, но скрыли эту информацию от публики, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS Biology.

Газированная вода в холодильнике. Архивное фото
© Fotolia / Michael Eichhammer
Ученые раскрыли лоббистский "заговор" газировочных компаний в США
"Подобные манипуляции научным процессом очень похожи на то, что делают производители сигарет и прочих табачных изделий. Наша находка ставит под сомнение то, что все исследования, которые спонсируются производителями сахара и сладких напитков, можно воспринимать всерьез при подготовке новых политических мер", — заявил Стэнтон Гланц (Stanton Glantz) из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США).

По текущим данным ВОЗ, в мире, начиная с 80 годов прошлого века, сегодня наблюдается глобальная эпидемия ожирения. В прошлом году каждый третий житель земного шара, в общей сложности 1,9 миллиарда человек, страдал от лишних килограммов, а примерно 15% — от тяжелых форм ожирения. По данным организации, 47% болезней, к примеру, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак, непосредственно связаны с ожирением.

Одним из главных "распространителей" этой эпидемии, как сегодня считают медики и ученые, является сахар и сладкие напитки, ставшие широко популярными в последние годы по всему миру. Два года назад исследователи из США выяснили, что чрезмерное употребление сладких газированных напитков каждый год приводит к смерти примерно 184 тысячи человек. Большая часть этих смертей приходится на страны Латинской Америки и сами Соединенные Штаты.

Производители подобной продукции не планируют отказываться от своего бизнеса или менять его. Как недавно обнаружили ученые из университета Бостона, сегодня они тратят огромные деньги на продвижение своих интересов почти в 100 здравоохранительных организациях США, что препятствует установлению высоких цен на газировку или ограничение ее оборота.

Газированный напиток
© Fotolia / Nisakorn Neera
Газировка ежегодно убивает до 184 тысяч человек, выяснили ученые

Гланц и его коллеги по университету нашли первые доказательства того, что сахарные и газировочные компании хорошо знали о негативных свойствах своей продукции, но предпочли не сообщать об этом публике, изучая грантовые архивы и данные экспериментов, которые проводились в последние полвека под эгидой Международного фонда по изучению сахара (ISRF).

Изучая документы и различные рабочие записки, оставленные учеными, работу которых спонсировал ISRF, команда Гланца натолкнулась на любопытный эксперимент, "Проект 259", который проводился в университете Бирмингема профессором Уолтером Повером (Walter Pover) с 1967 по 1971 год.

В рамках этих опытов, как обнаружили американские биологи, Повер и его коллеги наблюдали за тем, как диета, состоявшая почти полностью из чистого сахара, влияла на метаболизм и здоровье сердца и сосуда нескольких десятков крыс, не страдавших от болезней или врожденных генетических дефектов. По моде того времени, животные провели всю свою жизнь в герметичных камерах, что должно было защитить их от действия микробов и других "внешних" факторов, способных исказить результаты эксперимента.

Продажа сигарет в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Легкие сигареты вызывают особо агрессивный рак легких, заявляют ученые
Его опыты достаточно быстро раскрыли два "новых" негативных эффекта, связанных с сахаром — он не только способствовал развитию ожирения, но и ускорял накопление триглицеридов и других жиров в крови грызунов, что повышало вероятность развития атеросклероза и других проблем с сердцем и сосудами. Вдобавок, он нашел свидетельства того, что большие дозы сахара способствуют развитию некоторых форм рака мочевого пузыря.

За четыре месяца до завершения экспериментов и публикации их выводов, представители ISRF посетили лабораторию Повера и ознакомились с его предварительными выводами. Они, судя по всему, не понравились спонсорам — при следующей оценке гранта они поставили британскому биологу оценку "ноль", сразу прекратили финансирование его опытов, и об этих негативных свойствах сахара публика узнала лишь в прошлом году, когда были опубликованы "первые" свидетельства того, что сахар может вызывать рак у грызунов.

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