Ученые выяснили, почему собакам нравятся улыбающиеся люди

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Финские зоологи выяснили, что собаки не только умеют распознавать эмоции на лице человека и но и реагируют на них почти так же, как и люди, вырабатывая гормон счастья в ответ на улыбку и доброту, говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology.

"Похоже, что окситоцин, гормон счастья, влияет на то, как воспринимает окружающий мир собака, а также то, как на нее влияют те вещи и события, которые она видит в текущий момент времени", — объясняет Санни Сомпи (Sanni Somppi) из Хельсинского университета (Финляндия).

Собаки долгое время считались своеобразными "машинами Павлова" – по сути, биороботами, главная цель которых заключается в поиске пищи и размножении. Владелец в таком случае выступает для них своеобразной кормушкой, а не другим живым существом. Относительно недавно эти представления начали подвергаться критике, и многие психологи и биологи считают, что общение с человеком само по себе играет важную роль в жизни собак.

К примеру, недавно нейрофизиологи выяснили, что собаки умеют понимать интонации и смысл слов, которые им говорят хозяева, что они общаются с людьми не ради еды, а ради получения внимания и позитивных эмоций, и что они умеют распознавать эмоции на лице знакомых и незнакомых им людей. Вдобавок, собаки оказались способны запоминать "ненужную" информацию и использовать ее впоследствии при общении с хозяином.

Сомпи и его коллеги раскрыли еще одну необычную особенность собак, которая роднит их с людьми, наблюдая за тем, как спрей для носа, содержавший в себе молекулы окситоцина, влиял на поведение домашних питомцев в различных социальных ситуациях.

Несколько лет назад, как рассказывают зоологи, их японские коллеги заметили, что в организме собак и их хозяев, смотрящих друг другу в глаза, повышается уровень "гормона счастья". Это указало на то, что "лучшие друзья человека" умеют распознавать эмоции и сопереживать хозяину, а также раскрыло возможный механизм того, как они могли "приручить" людей и сделать их своими кормильцами.

С другой стороны, опыты с окситоцином, которые проводились на добровольцах в недавнем прошлом, показывают, что прием этого гормона делает человека более доверчивым и дружелюбным. Руководствуясь этими двумя идеями, финские ученые проверили, произойдет ли нечто похожее с собаками, наблюдая за тем, куда смотрели собаки и как менялся размер их зрачков при просмотре фотокарточек "злых" и "добрых" людей.

Как показали эти опыты, собаки умеют распознавать положительные и отрицательные эмоции, что выражалось в том, что они смотрели на разные части лица "добрых" и "злых" людей – на улыбку первых и на глаза последних. Эта же способность проявляла себя в том, что зрачки животных расширялись от страха в тот момент, когда они смотрели на людей с грозным выражением лица, и не менялись, когда они смотрели на счастливых, улыбчивых незнакомцев.

Прием окситоцина усилил и несколько изменил эти реакции. Собаки расслабились и перестали сильно реагировать на негативные эмоции, а также начали чаще смотреть на глаза добрых и рот злых людей. С другой стороны, "гормон счастья" в целом заставлял их больше интересоваться и обращать внимание на добрые лица и проявлять больше эмоций, чем при наблюдениях за "злыми" портретами.

Столь необычная реакция собак на окситоцин, как считают ученые, объясняет то, почему им нравятся приветливые и добрые лица людей, и является еще одним аргументом в пользу того, что данный гормон был главной движущей силой процесса одомашнивания "лучших друзей человека", позволивший им занять в сердце человека фактически то же место, что и его собственные дети.