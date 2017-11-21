Индия рассчитывает запустить на орбиту первую ракету частного производства

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноя – РИА Новости. Индийская организации космических исследований (ISRO) рассчитывает к 2021 году запустить на орбиту первую ракету, полностью построенную частным капиталом, заявил директор ISRO Киран Кумар.

По его словам, для этого будет создано совместное предприятие, учредителями которого станут ISRO и консорциум частных фирм.

"Цель по запуску ракеты-носителя (полностью произведенной частными фирмами) – 20-2021 года. ISRO будет частью совместного предприятия. Ведутся работы по реализации этого механизма", — заявил Кумар изданию Times of India.

До сегодняшнего дня ISRO является единственным производителем ракет-носителей в Индии. С момента первого пуска два десятилетия назад ISRO осуществила 39 успешных миссий. По его словам, в настоящее время на орбите находятся 42 индийских спутника, которые выполняют навигационные, коммуникационные функции и осуществляют наблюдение за поверхностью Земли.

"Мы все еще испытываем недостаток коммуникационных спутников. Поэтому ISRO увеличит частоту запусков с 8-10 до примерно 20, начиная с 2018 года. Мы планируем запустить 60 спутников за следующие пять лет", — добавил он.

В частности, с целью увеличения числа пусков ISRO рассчитывает построить третью стартовую площадку на космодроме космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота.