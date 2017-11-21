Ученый рассказал об опасностях пересадки головы на новое тело

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Даже успешная пересадка головы будет крайне опасной для пациента из-за непредсказуемых изменений в химии мозга и того, что сегодня у ученых нет эффективных способов подавления воспалений и реакции отторжения, заявил профессор биоэтики из университета Нью-Йорка.

"Голова – это не лампочка, ее нельзя выкрутить и вставить в новый патрон. Если мы переместим голову и мозг и подключим их к новому телу, то они попадут в совершенно новую химическую среду и будут подключены к новому набору органов чувств и нейронов. Мне кажется, что человек сойдет с ума, прежде чем он умрет от отторжения или инфекций", — заявил Артур Каплан, ученый из университета Нью-Йорка (США), чьи слова передает издание Live Science.

В конце февраля 2015 года итальянский хирург Серджио Канаверо объявил о запуске амбициозного проекта HEAVEN/AHBR, в рамках которого он запланировал пересадить голову добровольца на донорское тело, соединив спинной мозг с головным мозгом при помощи особой процедуры, которую он называет "протокол GEMINI".

На призыв Канаверо откликнулся российский программист Валерий Спиридонов, прикованный к инвалидной коляске из-за дистрофии мускулов. Россиянин страдает синдромом Верднига-Гоффмана — тяжелым генетическим заболеванием, которое постепенно лишает человека возможности двигаться.

Мнения нейрохирургов относительно возможной операции разделились: некоторые не исключают такой возможности в принципе, но не уверены в успехе операции, другие считают пересадку головы авантюрой, которая неминуемо окончится неудачей.

Несмотря на скепсис научного сообщества, Канаверо и его единомышленник, китайский нейрохирург Жень Сяотин (Ren Xiaoting) из университета Харбина, уже продемонстрировали мышей и обезьян с пересаженными головами в конце прошлого года. На прошлой неделе Канаверо заявил об успешной пересадке головы одного трупа на тело другого усопшего человека в рамках сложнейшей операции, которая проходила 18 часов в одном из госпиталей КНР.

Как считает Каплан и многие другие скептики, даже успешная процедура пересадки головы, если Канаверо и Сяотину удастся ее провести, может закончиться фатальным образом для добровольца из-за низкого уровня развития медицины и непредсказуемых последствий подобных экспериментов.

"Мы в университете Нью-Йорка проводим экспериментальную программу по пересадке тканей лица, и уже сейчас можно сказать, что это очень сложная задача. Пациент, получивший такой трансплант, должен постоянно принимать огромные дозы лекарств, подавляющий иммунитет. Пересадка головы потребует еще больше этих препаратов, и инфекции или отторжение убьют пациента через несколько лет", — продолжает ученый.

Как считает Каплан, методики, которые разрабатываются Сяотином и Канаверо, в первую очередь следует проверить в опытах на добровольцах с поврежденным спинным мозгом и позвоночником, страдающим от полного или частичного паралича. Если эти опыты закончатся удачно, то тогда Канаверо и его единомышленники могут начать обсуждать идеи по применению созданных ими методик сращивания нервных волокон и для более сложных операций.