Ученый рассказал об опасностях пересадки головы на новое тело

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Даже успешная пересадка головы будет крайне опасной для пациента из-за непредсказуемых изменений в химии мозга и того, что сегодня у ученых нет эффективных способов подавления воспалений и реакции отторжения, заявил профессор биоэтики из университета Нью-Йорка.
В конце февраля 2015 года итальянский хирург Серджио Канаверо объявил о запуске амбициозного проекта HEAVEN/AHBR, в рамках которого он запланировал пересадить голову добровольца на донорское тело, соединив спинной мозг с головным мозгом при помощи особой процедуры, которую он называет "протокол GEMINI".
На призыв Канаверо откликнулся российский программист Валерий Спиридонов, прикованный к инвалидной коляске из-за дистрофии мускулов. Россиянин страдает синдромом Верднига-Гоффмана — тяжелым генетическим заболеванием, которое постепенно лишает человека возможности двигаться.
Мнения нейрохирургов относительно возможной операции разделились: некоторые не исключают такой возможности в принципе, но не уверены в успехе операции, другие считают пересадку головы авантюрой, которая неминуемо окончится неудачей.
Несмотря на скепсис научного сообщества, Канаверо и его единомышленник, китайский нейрохирург Жень Сяотин (Ren Xiaoting) из университета Харбина, уже продемонстрировали мышей и обезьян с пересаженными головами в конце прошлого года. На прошлой неделе Канаверо заявил об успешной пересадке головы одного трупа на тело другого усопшего человека в рамках сложнейшей операции, которая проходила 18 часов в одном из госпиталей КНР.
Как считает Каплан и многие другие скептики, даже успешная процедура пересадки головы, если Канаверо и Сяотину удастся ее провести, может закончиться фатальным образом для добровольца из-за низкого уровня развития медицины и непредсказуемых последствий подобных экспериментов.
Как считает Каплан, методики, которые разрабатываются Сяотином и Канаверо, в первую очередь следует проверить в опытах на добровольцах с поврежденным спинным мозгом и позвоночником, страдающим от полного или частичного паралича. Если эти опыты закончатся удачно, то тогда Канаверо и его единомышленники могут начать обсуждать идеи по применению созданных ими методик сращивания нервных волокон и для более сложных операций.