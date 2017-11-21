"Следы воды" на Марсе оказались потоками песка, заявляют ученые

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Открытые недавно темные полосы на поверхности Марса, считавшиеся следами движения потоков густого рассола, возникли в результате движения потоков сухого песка, а не влаги, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

"Мы обнаружили, что эти темные линии никогда не "текут" по пологим склонам холмов, и их длина очень сильно зависит от того, под каким углом были расположены частицы песка по отношению к поверхности планеты. Похоже, что они являются продуктом какого-то уникального "безводного" процесса, характерного только для Марса", — заявил Альфред Макьюэн из университета Аризоны в Тусоне (США).

В 2011 году Макьюэн и его коллеги изучали снимки, сделанные камерой HiRISE на борту зонда MRO. На некоторых снимках крутых склонов и краев кратеров видны темные полосы шириной 0,5-5 метров, которые появляются и разрастаются в летний период и исчезают марсианской зимой.

Как предполагали тогда планетологи, эти полосы могут быть потоками очень соленой воды. Такая вода остается жидкой при летних температурах на этих склонах, достигающих 250-300 кельвинов, или примерно от минус 23 до плюс 26 градусов Цельсия. В сентябре прошлого года, после повторного изучения снимков с MRO, планетологи подтвердили, что эти следы действительно оставлены солеными ручьями из кипящей воды. Пока ученые не знают, что является ее источником – атмосфера или подземные залежи льда.

За последний год сразу несколько групп ученых усомнилось в том, что темные линии действительно возникают в результате движения потоков жидкой воды под почвой Марса – вполне возможно, что они возникают в результате поглощения воды из марсианской атмосферы солями на поверхности склонов, где возникают эти линии.

В своей новой работе Макьюэн и его коллеги опровергли свои же собственные первоначальные выводы, и обнаружили, что вода в принципе не участвует в рождении подобных линий, изучив новые данные по структуре темных линий, собранные при помощи инструментов MRO в последние годы.

Часть из этих снимков, как рассказывает Макьюэн, была получена камерой HiRISE в трехмерном виде, что позволило планетологам впервые изучить то, как размеры и форма темных линий могут зависеть от рельефа местности. В общей сложности ученым НАСА удалось изучить примерно 150 темных линий, возникших на склонах десяти кратеров и холмов в разных точках Марса.

Эти наблюдения раскрыли одну общую черту у всех подобных структур, открытие которой заставило Макьюэна и его коллег сразу отказаться от идеи "водного" происхождения темных линий.

Оказалось, что все эти линии присутствовали лишь на достаточно крутых склонах, чей угол наклона составлял 27 градусов или более. Как только линии достигали более пологих участков, они сразу же обрывались, чего не должно происходить, если бы они были порождены потоками воды. И то, и другое однозначно свидетельствует о том, что они являются продуктом движения сыпучих тел, марсианского песка и пыли.

Эта идея, как признает Макьюэн, хорошо объясняет то, как подобные структуры могут формироваться на Марсе даже при полном отсутствии жидкой воды на его поверхности, но она не раскрывает причин того, почему темные линии периодически появляются и исчезают на поверхности планеты во время наступления теплых и холодных сезонов года.

Как предполагает ученый, "спусковой механизм" их формирования действительно может быть связан с водой и запасами соли, вбирающими в себя пары влаги при наступлении марсианской весны, однако первые однозначные ответы на этот вопрос можно будет получить лишь тогда, когда марсоходы или марсонавты начнут прямое изучение этих темных линий.