ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения (ДВО) РАН разработали прототип сенсорной системы для регистрации даже самых малых концентраций токсичного сероводорода в воде, что можно применять для экологического мониторинга и медицинский исследований, сообщает ДВФУ.

Разработка поддержана грантами Российского научного фонда и президента России для молодых ученых. Новая биосенсорная система способна регистрировать сверхмалые концентрации — от 100 пикомоль сероводорода в воде. Это на несколько порядков ниже, чем концентрация токсичного вещества в крови здорового человека. Биополимерная пленка обладает чувствительными рецепторами и начинает светиться, сигнализируя о наличии сероводорода, отметили в ДВФУ.

"Определение малых концентраций сероводорода в водных средах имеет важное практическое значение, поскольку этот газ является продуктом метаболизма живых систем и разложения органики. С помощью новой технологии можно вести экологический мониторинг морских акваторий, а также выполнять ряд биомедицинских исследований", — сообщил научный сотрудник школы естественных наук ДВФУ и института автоматики и процессов управления ДВО РАН Александр Сергеев, слова которого приводятся в сообщении.