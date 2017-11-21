ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости, Надежда Егорова. Центр развития робототехники во Владивостоке учит ребят навыкам программирования уже с 5 лет, а подростки здесь собирают подводных роботов не хуже старшекурсников. О работе крупнейшего на Дальнем Востоке центра детского технического творчества РИА Новости рассказал его директор Сергей Мун.
Пятилетние программисты
"Центр создан в 2013 году, но открылся для всех желающих с сентября 2014 года. На данный момент мы отработали три полных сезона, сейчас идет четвертый сезон. На сегодняшний день у нас примерно 1,5 тысячи детей учится в Приморском крае, также у Центра есть филиал в Хабаровске. А в Приморье у нас девять точек – пять во Владивостоке, еще четыре – в Находке, Артеме, Уссурийске и в поселке Пограничный. У нас занимаются дети от 5 до 18 лет, но в некоторых проектах участвуют и студенты", — рассказал Мун.
Сегодня в Центре работает примерно 40 образовательных программ. Это 13 направлений, они разбиты по возрастам.
"До 12 лет – это общая робототехника. Дети здесь собирают роботов из конструкторов и программируют их. Даже пятилетние ребята программируют, но с помощью карточек с заданиями: вроде действий "вперед-назад". А с 7 лет они начинают программировать такие же действия на компьютере. С 10-11 лет дети – это младшая категория, которая как раз на WRO 1 и 2 места заняла, — программируют на компьютере, но там и программа, и конструктор сложнее", — рассказывает собеседник.
"Конечно, мы все это проще делаем, но ребята, которые занимались схемотехникой и конструированием, знают не меньше, чем некоторые старшекурсники, именно с точки зрения практических знаний. Теории у нас, конечно, меньше, но практики, наверное, даже больше", — говорит директор Центра.
Катера и квадрокоптеры
После прохождения специализации — начиная с 14-15 лет — дети участвуют в междисциплинарных проектах. Это подводная робототехника, компьютерное зрение, программирование и сборка квадрокоптеров — проекты, где требуется компетенция нескольких специализаций.
Мун рассказывает, что задача специалистов Центра при специализации — прежде всего подтянуть технические навыки ребенка в определенном направлении. Все они делают маленькие учебные задания – учатся программировать, разрабатывают собственные платы.
"Наиболее интересные работы появляются, когда начинаются междисциплинарные проекты, тогда детям надо сделать подводного робота с разными характеристиками, беспилотный катер или квадрокоптер", — добавил он.
Совсем маленькие дети могут запрограммировать, например, щенка со встроенным датчиком, который отъезжает, если поднести руку.
Сергей Мун по образованию — специалист по информационным системам и технологиям и педагог. Преподавателей и тренеров в Центре обучают сами, здесь же они проходят стажировки и оценку качества.
Подводные роботы
Также в Центре есть второе подразделение – это отдельная организация, которая является резидентом Сколково и единственная сегодня на Дальнем Востоке получает грант фонда. Ее инженеры занимаются разработками, которые выходят на всероссийский и международный уровень.
"Мы разрабатываем единственный в мире конструктор автономного подводного робота и продаем его в Китай и по России. В том числе на этом конструкторе проходит олимпиада WRO, водная категория", — рассказал собеседник.
Этот конструктор позволяет ученикам 13-14 лет собрать полноценного автономного робота и запрограммировать его.
Также специалисты Центра делают разные наборы, относящиеся к робототехнике, чтобы популяризировать это направление и дать возможность школьникам из других регионов поучаствовать в соревнованиях на российском и международном уровне.
Внебюджетные роботы
Сергей рассказывает, что сегодня дополнительное образование в области робототехники в стране почти не развито, в противном случае такой частный центр, как этот, вряд ли бы смог существовать.
Центр развития робототехники работает на частном финансировании. Занятия для детей стоят в среднем около 2 тысяч рублей в месяц. Помимо обучения, Центр также проводит в год пять крупных соревнований. Это "Робофест Владивосток", "WRO Владивосток", соревнования по подводной робототехнике, Robotics Tournament в форме хакатона, когда ребята собирают робота за 24 часа из предоставленных деталей, и Robokids Challenge для детей от 5 до 10 лет – это собственные соревнования Центра. Соревнования по подводной робототехнике – пока единственные в России, они проводятся совместно с МГУ имени адмирала Г.И. Невельского.
"Ближайшие соревнования, которые мы проведем, это "Робофест – Владивосток" в конце января. Ожидается участие 70-80 команд, победители поедут в Москву представлять Приморский край", — добавил Мун.