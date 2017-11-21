ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости, Надежда Егорова. Центр развития робототехники во Владивостоке учит ребят навыкам программирования уже с 5 лет, а подростки здесь собирают подводных роботов не хуже старшекурсников. О работе крупнейшего на Дальнем Востоке центра детского технического творчества РИА Новости рассказал его директор Сергей Мун.

Пятилетние программисты

Совсем недавно ребята из Центра развития робототехники стали победителями на Всемирной олимпиаде роботов (WRO 2017), которая прошла в Коста-Рике. Три из четырех команд из Владивостока взяли две золотых и одну серебряную медали.

"Центр создан в 2013 году, но открылся для всех желающих с сентября 2014 года. На данный момент мы отработали три полных сезона, сейчас идет четвертый сезон. На сегодняшний день у нас примерно 1,5 тысячи детей учится в Приморском крае, также у Центра есть филиал в Хабаровске. А в Приморье у нас девять точек – пять во Владивостоке, еще четыре – в Находке, Артеме, Уссурийске и в поселке Пограничный. У нас занимаются дети от 5 до 18 лет, но в некоторых проектах участвуют и студенты", — рассказал Мун.

Сегодня в Центре работает примерно 40 образовательных программ. Это 13 направлений, они разбиты по возрастам.

"До 12 лет – это общая робототехника. Дети здесь собирают роботов из конструкторов и программируют их. Даже пятилетние ребята программируют, но с помощью карточек с заданиями: вроде действий "вперед-назад". А с 7 лет они начинают программировать такие же действия на компьютере. С 10-11 лет дети – это младшая категория, которая как раз на WRO 1 и 2 места заняла, — программируют на компьютере, но там и программа, и конструктор сложнее", — рассказывает собеседник.

У ребят 13 лет начинается специализация по четырем направлениям: программирование, схемотехника, программирование контроллеров и конструирование. По словам Муна, с этого возраста у детей начинается курс, близкий к университетскому.

"Конечно, мы все это проще делаем, но ребята, которые занимались схемотехникой и конструированием, знают не меньше, чем некоторые старшекурсники, именно с точки зрения практических знаний. Теории у нас, конечно, меньше, но практики, наверное, даже больше", — говорит директор Центра.

Катера и квадрокоптеры

После прохождения специализации — начиная с 14-15 лет — дети участвуют в междисциплинарных проектах. Это подводная робототехника, компьютерное зрение, программирование и сборка квадрокоптеров — проекты, где требуется компетенция нескольких специализаций.

Мун рассказывает, что задача специалистов Центра при специализации — прежде всего подтянуть технические навыки ребенка в определенном направлении. Все они делают маленькие учебные задания – учатся программировать, разрабатывают собственные платы.

"Наиболее интересные работы появляются, когда начинаются междисциплинарные проекты, тогда детям надо сделать подводного робота с разными характеристиками, беспилотный катер или квадрокоптер", — добавил он.

Сейчас ребята занимаются проектом распознавания лиц через камеру, которая будет "приветствовать" человека, с помощью базы данных. Мун надеется, что ученики завершат работу за несколько месяцев и представят ее на конкурсе.

Совсем маленькие дети могут запрограммировать, например, щенка со встроенным датчиком, который отъезжает, если поднести руку.

Сергей Мун по образованию — специалист по информационным системам и технологиям и педагог. Преподавателей и тренеров в Центре обучают сами, здесь же они проходят стажировки и оценку качества.

Подводные роботы

Также в Центре есть второе подразделение – это отдельная организация, которая является резидентом Сколково и единственная сегодня на Дальнем Востоке получает грант фонда. Ее инженеры занимаются разработками, которые выходят на всероссийский и международный уровень.

"Мы разрабатываем единственный в мире конструктор автономного подводного робота и продаем его в Китай и по России. В том числе на этом конструкторе проходит олимпиада WRO, водная категория", — рассказал собеседник.

Этот конструктор позволяет ученикам 13-14 лет собрать полноценного автономного робота и запрограммировать его.

"Всегда считалось, что подводный автономный аппарат — это очень сложно, и его могут сделать только взрослые инженеры или очень сильные студенты. А у нас конструктор дает возможность приобщиться к этому и школьникам. Основные задачи, которые на нем решают, — это задачи компьютерного зрения. Робот с камерами плывет и обрабатывает изображение, может выполнять какие-то задания", — отметил Мун.

Также специалисты Центра делают разные наборы, относящиеся к робототехнике, чтобы популяризировать это направление и дать возможность школьникам из других регионов поучаствовать в соревнованиях на российском и международном уровне.

Внебюджетные роботы

Сергей рассказывает, что сегодня дополнительное образование в области робототехники в стране почти не развито, в противном случае такой частный центр, как этот, вряд ли бы смог существовать.

"Правда, сейчас у государства появляется "Кванториум", и это большой шаг в развитии детского технического творчества как допобразования. Но в основном в маленьких городах эта сфера плохо развита. Сейчас на Дальнем Востоке мы являемся крупнейшим таким центром. Есть представители крупных франшиз типа "Лига роботов", "Роботрек" и другие, там много детей занимаются. Также есть маленькие частные кружки до 100 человек. И третий сегмент – ребята, которые учатся в государственных и муниципальных образовательных учреждения – это станции юных техников или кружки в школах", — сказал собеседник, отметив, что в частных организациях сегодня занимается гораздо больше ребят.

Центр развития робототехники работает на частном финансировании. Занятия для детей стоят в среднем около 2 тысяч рублей в месяц. Помимо обучения, Центр также проводит в год пять крупных соревнований. Это "Робофест Владивосток", "WRO Владивосток", соревнования по подводной робототехнике, Robotics Tournament в форме хакатона, когда ребята собирают робота за 24 часа из предоставленных деталей, и Robokids Challenge для детей от 5 до 10 лет – это собственные соревнования Центра. Соревнования по подводной робототехнике – пока единственные в России, они проводятся совместно с МГУ имени адмирала Г.И. Невельского.

"Ближайшие соревнования, которые мы проведем, это "Робофест – Владивосток" в конце января. Ожидается участие 70-80 команд, победители поедут в Москву представлять Приморский край", — добавил Мун.