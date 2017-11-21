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РИА Наука
РИА Наука

Коптеры и аквароботы: в Приморье Центр робототехники учит с пяти лет

03:1021.11.2017
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© Фото : предоставлено Центром развития робототехники во ВладивостокеЦентр развития робототехники во Владивостоке. Архивное фотоЦентр развития робототехники во Владивостоке. Архивное фото
© Фото : предоставлено Центром развития робототехники во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости, Надежда Егорова. Центр развития робототехники во Владивостоке учит ребят навыкам программирования уже с 5 лет, а подростки здесь собирают подводных роботов не хуже старшекурсников. О работе крупнейшего на Дальнем Востоке центра детского технического творчества РИА Новости рассказал его директор Сергей Мун.

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Совсем недавно ребята из Центра развития робототехники стали победителями на Всемирной олимпиаде роботов (WRO 2017), которая прошла в Коста-Рике. Три из четырех команд из Владивостока взяли две золотых и одну серебряную медали.

Пятилетние программисты

"Центр создан в 2013 году, но открылся для всех желающих с сентября 2014 года. На данный момент мы отработали три полных сезона, сейчас идет четвертый сезон. На сегодняшний день у нас примерно 1,5 тысячи детей учится в Приморском крае, также у Центра есть филиал в Хабаровске. А в Приморье у нас девять точек – пять во Владивостоке, еще четыре – в Находке, Артеме, Уссурийске и в поселке Пограничный. У нас занимаются дети от 5 до 18 лет, но в некоторых проектах участвуют и студенты", — рассказал Мун.

Сегодня в Центре работает примерно 40 образовательных программ. Это 13 направлений, они разбиты по возрастам.

"До 12 лет – это общая робототехника. Дети здесь собирают роботов из конструкторов и программируют их. Даже пятилетние ребята программируют, но с помощью карточек с заданиями: вроде действий "вперед-назад". А с 7 лет они начинают программировать такие же действия на компьютере. С 10-11 лет дети – это младшая категория, которая как раз на WRO 1 и 2 места заняла, — программируют на компьютере, но там и программа, и конструктор сложнее", — рассказывает собеседник.

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У ребят 13 лет начинается специализация по четырем направлениям: программирование, схемотехника, программирование контроллеров и конструирование. По словам Муна, с этого возраста у детей начинается курс, близкий к университетскому.

"Конечно, мы все это проще делаем, но ребята, которые занимались схемотехникой и конструированием, знают не меньше, чем некоторые старшекурсники, именно с точки зрения практических знаний. Теории у нас, конечно, меньше, но практики, наверное, даже больше", — говорит директор Центра.

Катера и квадрокоптеры

После прохождения специализации — начиная с 14-15 лет — дети участвуют в междисциплинарных проектах. Это подводная робототехника, компьютерное зрение, программирование и сборка квадрокоптеров — проекты, где требуется компетенция нескольких специализаций.

Мун рассказывает, что задача специалистов Центра при специализации — прежде всего подтянуть технические навыки ребенка в определенном направлении. Все они делают маленькие учебные задания – учатся программировать, разрабатывают собственные платы.

"Наиболее интересные работы появляются, когда начинаются междисциплинарные проекты, тогда детям надо сделать подводного робота с разными характеристиками, беспилотный катер или квадрокоптер", — добавил он.

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Сейчас ребята занимаются проектом распознавания лиц через камеру, которая будет "приветствовать" человека, с помощью базы данных. Мун надеется, что ученики завершат работу за несколько месяцев и представят ее на конкурсе.

Совсем маленькие дети могут запрограммировать, например, щенка со встроенным датчиком, который отъезжает, если поднести руку.

Сергей Мун по образованию — специалист по информационным системам и технологиям и педагог. Преподавателей и тренеров в Центре обучают сами, здесь же они проходят стажировки и оценку качества.

Подводные роботы

Также в Центре есть второе подразделение – это отдельная организация, которая является резидентом Сколково и единственная сегодня на Дальнем Востоке получает грант фонда. Ее инженеры занимаются разработками, которые выходят на всероссийский и международный уровень.

"Мы разрабатываем единственный в мире конструктор автономного подводного робота и продаем его в Китай и по России. В том числе на этом конструкторе проходит олимпиада WRO, водная категория", — рассказал собеседник.

Этот конструктор позволяет ученикам 13-14 лет собрать полноценного автономного робота и запрограммировать его.

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"Всегда считалось, что подводный автономный аппарат — это очень сложно, и его могут сделать только взрослые инженеры или очень сильные студенты. А у нас конструктор дает возможность приобщиться к этому и школьникам. Основные задачи, которые на нем решают, — это задачи компьютерного зрения. Робот с камерами плывет и обрабатывает изображение, может выполнять какие-то задания", — отметил Мун.

Также специалисты Центра делают разные наборы, относящиеся к робототехнике, чтобы популяризировать это направление и дать возможность школьникам из других регионов поучаствовать в соревнованиях на российском и международном уровне.

Внебюджетные роботы

Сергей рассказывает, что сегодня дополнительное образование в области робототехники в стране почти не развито, в противном случае такой частный центр, как этот, вряд ли бы смог существовать.

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"Правда, сейчас у государства появляется "Кванториум", и это большой шаг в развитии детского технического творчества как допобразования. Но в основном в маленьких городах эта сфера плохо развита. Сейчас на Дальнем Востоке мы являемся крупнейшим таким центром. Есть представители крупных франшиз типа "Лига роботов", "Роботрек" и другие, там много детей занимаются. Также есть маленькие частные кружки до 100 человек. И третий сегмент – ребята, которые учатся в государственных и муниципальных образовательных учреждения – это станции юных техников или кружки в школах", — сказал собеседник, отметив, что в частных организациях сегодня занимается гораздо больше ребят.

Центр развития робототехники работает на частном финансировании. Занятия для детей стоят в среднем около 2 тысяч рублей в месяц. Помимо обучения, Центр также проводит в год пять крупных соревнований. Это "Робофест Владивосток", "WRO Владивосток", соревнования по подводной робототехнике, Robotics Tournament в форме хакатона, когда ребята собирают робота за 24 часа из предоставленных деталей, и Robokids Challenge для детей от 5 до 10 лет – это собственные соревнования Центра. Соревнования по подводной робототехнике – пока единственные в России, они проводятся совместно с МГУ имени адмирала Г.И. Невельского.

"Ближайшие соревнования, которые мы проведем, это "Робофест – Владивосток" в конце января. Ожидается участие 70-80 команд, победители поедут в Москву представлять Приморский край", — добавил Мун.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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oleg
Не тем путем идете господа. Это называется отверточная сборка. Как бы вы не называли, это конструктор для детей, а программирование будет выглядеть как 30 лет назад программировали калькуляторы типа МК-61. Изначально подход неправильный. Дети будут собирать, что им скажут, но идей своих не будет. Поэтому, в советских кружках был выбран другой путь развития. А по поводу единственной подводной лодки и еще с продажами в Китай... Поверьте, 10 лет назад видел на выставке дети сделали такую лодку. Сигнал с нее шел не с помощью буя, как я думая будет у вас сделано, а с помощью низкочастотного сигнала. Буй даже не нужен. Вы где-то застряли на 10 лет сзади. Так мы лет 20 будем воспитывать специалистов.
03:50
21.11.2017
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