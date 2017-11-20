Физик придумал "тормоза" для корабля, который полетит на Альфу Центавра

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Миниатюрные межзвездные зонды, которые Стивен Хокинг и Юрий Мильнер планируют отправить к Альфе Центавра в 2030 годах, можно будет затормозить при подлете к цели, используя так называемые "магнитные паруса", заявляет ученый в статье, опубликованной в Journal of Physics Communications.

"Замедление в данном случае будет означать, что зонд будет двигаться со скоростью в примерно тысячу километров в секунду, что составляет всего 0,3% от скорости света. С другой стороны даже такой показатель примерно в 50 раз выше, чем та скорость, с которой сейчас движутся "Вояджеры" по межзвездной среде", — заявил Клаудиус Грос (Claudius Gros) из Института теоретической физики во Франкфурте (Германия).

В апреле 2016 года известный британский космолог Стивен Хокинг и российский миллиардер Юрий Мильнер рассказали о своей очередной "космической" инициативе в рамках серии проектов Breakthrough Initiatives — Breakthrough Starshot. В его рамках олигарх выделил 100 миллионов долларов на создание космического корабля на базе идеи, изложенной калифорнийскими физиками под руководством Филипа Лубина (Philip Lubin) в прошлом году.

Ее суть заключается в том, чтобы отправлять к далеким планетам не классические космические корабли, а чрезвычайно легкие и плоские структуры из светоотражающего материала, которые будут разгоняться до околосветовых скоростей при помощи мощного орбитального лазера.

Подобный межзвездный "парусник", по расчетам американских физиков, сможет достигнуть Альфы Центавра за 20 лет, и будет совершать перелеты между Марсом и Землей всего за трое суток без полезной нагрузки, и за месяц при нагрузке в 10 тонн. Главной проблемой и в том и в другом случае будет торможение зонда – пока у придумавшей его команды нет идей, как сделать остановку лазерного "парусника" безопасной.

Грос предложил использовать другой тип космического паруса, так называемый магнитный парус, для снижения скорости движения подобных космических кораблей. Он представляет собой гигантскую нить из сверхпроводящего материала длиной примерно в 50 или 1600 километров, прикрепленную несколькими тросами к нанозонду и расположенную за ним.

Эта нить, в силу законов физики, будет вырабатывать мощное магнитное поле, с которым будут сталкиваться ионы водорода, содержащиеся в межзвездной среде и в планетных системах, что будет тормозить космический аппарат и достаточно быстро снизит его скорость.

По расчетам немецкого физика, паруса подобных размеров хватит для того, чтобы затормозить движение не только нанозондов Хокинга и Миллера, но и более крупных космических кораблей, чья масса будет составлять несколько сот килограмм или даже тонн. Как отмечает физик, подобный корабль сможет долететь до Проксимы Центавра или системы TRAPPIST-1 за 58 и 12 тысяч лет.

Создание подобной системы торможения, как признает ученый, потребует разработки новых типов сверхпроводников, так как существующие сегодня материалы обладают слишком большой плотностью — даже 50 километровый "парус" будет весить около тысячи тонн. В целом, Грос предлагает переориентировать Breakthrough Starshot на путешествия к TRAPPIST-1 из-за подобных технических проблем, мешающих работе "тормозов" на сверхлегких и быстрых лазерных "парусниках".