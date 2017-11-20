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РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли необычную связь между менталитетом и алкоголизмом

16:4520.11.2017
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© Fotolia / Syda ProductionsПодростки с алкоголемПодростки с алкоголем
© Fotolia / Syda Productions

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Алкоголизм и высокий уровень употребления спиртного на душу населения оказался больше характерен для стран с индивидуалистским, а не с коллективистским менталитетом, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology.

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"Наше исследование показывает, что ВОЗ и другим органам ООН следует особенно активно бороться с алкоголизмом в тех странах, жители которых являются индивидуалистами, а не традиционалистами. В будущем, как нам кажется, стоит обратить особое внимание на то, как культурные ценности влияют на употребление спиртного", —  рассказывает Ричард Инмэн (Richard Inman) из университета Лусиады в Порту (Португалия).

Традиции употребления алкоголя являются одной из самых ярких и отличительных черт практически каждого народа и культуры Земли. Различия в этих традициях, как сегодня считают ученые, являются одной из причин того, почему жители некоторых стран мира, к примеру, Литвы, Финляндии и России, пьют заметно больше других народов Земли и чаще становятся алкоголиками.

Другие народы, к примеру, индусы, израильтяне и индонезийцы, почти не притрагиваются к спиртному, несмотря на его высокую доступность. Причиной этого, помимо культурных различий, могут быть особые различия в структуре генов, связанных с расщеплением алкоголя при его попадании в организм. Какой фактор здесь играет главенствующую роль, ученые пока не могут понять, что порождает ожесточенные дискуссии и споры среди "культурологов" и "генетиков".

Инмэн и его коллеги раскрыли необычную связь между культурой, менталитетом и частотой развития алкоголизма в той или иной стране, проведя серию необычных социальных опросов в 74 государствах мира.

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В рамках этих опросов ученые интересовались двумя вещами – какие культурные ценности были наиболее важны для жителей этих стран, и как много алкоголя они употребляли. Объединив и сопоставив эти данные, британские и португальские психологи проверили, влияли ли определенные черты менталитета разных народов на частоту употребления алкоголя.

Как оказалось, подобная связь действительно существовала – народы, представители которых высоко ценили свободу личности, употребляли гораздо больше спиртного, чем члены "авторитарных" культур, для которых были больше характерны коллективистские ценности. Иными словами, народы, ценившие порядок и иерархию выше автономии и гармонии, пили заметно меньше остальных групп людей.

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Что интересно, и те и другие особенности менталитета по-разному влияли на поведение мужчин и женщин. К примеру, высокий уровень автономности, гармонии и эгалитарности был связан с повышенной вероятностью развития алкоголизма среди мужчин, но они никак не влияли на женщин. С другой стороны, коллективистские ценности заставляли дам меньше пить, но при этом почти не действовали на представителей сильного пола.

Все эти факторы, как считают ученые, необходимо учитывать при формулировке стратегий по борьбе с алкоголизмом на глобальном уровне, фокусируя внимание в первую очередь на тех странах, чей менталитет максимально уязвим для действия спиртного.

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