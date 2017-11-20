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РИА Наука
РИА Наука

Зеленые мартышки помогут ученым из России найти ключ к борьбе с ВИЧ

15:3120.11.2017
(обновлено: 15:32 20.11.2017)
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© Фото : HersfoldАфриканская зеленая мартышкаАфриканская зеленая мартышка
© Фото : Hersfold

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Генетики из России и зарубежных стран изучили историю эволюции шести видов зеленых мартышек, изучение ДНК которых поможет ученым понять, как "предки" ВИЧ научились заражать иммунные клетки человека, говорится в статьях, опубликованных в журнале Nature Genetics.

ВИЧ
© Фото : CDC/ C. Goldsmith
Ученые "навсегда" подавили вирус иммунодефицита в организме обезьяны
"Благодаря возможности секвенирования геномов, мы имеем данные о наборе генов человека и многих близкородственных организмов, и всё же пока очень много не знаем о функциях генов в организме. Атлас экспрессии генов зелёных мартышек, представляющий семь тканей и шесть стадий развития организма, даёт статистическим генетикам инструмент для понимания роли генов в жизни организма", — заявил Василий Раменский из Московского физико-технического института в Долгопрудном, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Вирус иммунодефицита проникает в клетки человека при помощи набора из нескольких белков на поверхности его оболочки. Их структура и устройство защищающего их "щита" из углеводородов меняется с каждым новым поколением ВИЧ, что вынуждает иммунную систему вырабатывать новый набор антител. В подавляющем числе случаев вирус становится победителем в этой "гонке вооружений", и эта же особенность мешает ученым создать вакцину или прививку от ВИЧ.

В последние годы ученые значительно продвинулись в изучении вируса иммунодефицита благодаря двум вещам – созданию мышей с "человеческой" иммунной системой и экспериментах на обезьянах, чей организм поражает вирус иммунодефицита обезьян (ВИО), предположительный предок ВИЧ. Относительно недавно ученым удалось создать антитела, защищающие организм обезьян от заражения ВИО, и вызвать "пожизненную" иммунную реакцию. Возник вопрос — можно ли перенести результаты этих опытов на человека?

Раменский и его коллеги сделали большой шаг к получению таких сведений, расшифровав и проанализировав структуру генов шести видов африканских зеленых мартышек (Chlorocebus), далеких родичей человека, очень часто заражающихся ВИО.

ВИЧ
© Фото : CDC/ C. Goldsmith
Ученые из США вырастили первых обезьян с иммунитетом к ВИЧ

Эти обезьяны, как объясняют генетики, интересуют вирусологов по той причине, что попадание и размножение ВИО в их организме крайне редко приводит к развитию СПИДа и смерти животного, несмотря на присутствие огромного числа вирусных частиц в кровотоке. Поэтому раскрытие генетических механизмов, защищающих зеленых мартышек от иммунодефицита, может стать первым шагом к спасению людей, зараженных ВИЧ.

Для решения этой задачи генетики отловили и расшифровали геномы 163 зеленых мартышек, проживающих сегодня на территории девяти африканских государств и двух стран Карибского бассейна, а затем сравнили их между собой, пытаясь найти те изменения, которые были связаны с реакцией их предков на появление ВИО.

Символ борьбы со СПИДом в лаборатории
© AFP 2017 / Farooq Naeem
Ученые получили антитела, убивающие 99% штаммов ВИЧ

Как оказалось, вирус иммунодефицита вступил в контакт с предком всех зеленых мартышек около миллиона лет назад. Когда эволюционные пути всех шести подвидов мартышек, изученных Раменским и его коллегами, разделились, каждый из них по-своему взаимодействовал с вирусом. Что интересно, эволюция всех обезьян двигалась в сторону сосуществования с вирусом, а не его полного подавления и уничтожения.

В результате этого поменялась работа нескольких десятков генов, управляющих работой иммунных клеток, которые поражает ВИЧ. Их открытие и последующее изучение, как считают ученые, даст нам фору в сотни тысяч лет на то, чтобы "научить" человека сосуществовать с ВИЧ без вреда для здоровья.

Помимо борьбы с вирусом иммунодефицита, эти же геномные данные, как надеются ученые, помогут раскрыть многие тайны эволюции человека, в том числе и то, почему мы страдаем от возрастных болезней мозга, не характерных для других приматов.

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