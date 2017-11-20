МГУ: "наступление" лесов на торфяники ускорит глобальное потепление

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Ученые из МГУ, ряда других российских вузов и их зарубежные коллеги выяснили, что зарастание торфяных болот лесами способствует повышению среднегодовых температур и ускоряет глобальное потепление, говорится в статье, опубликованной в журнале Science of the Total Environment.

"Полученные данные позволяют заключить, что залесение болот снижает способность торфяников к накоплению углерода, способствуя формированию более теплого и сухого климата. Вероятно, в будущем потепление климата изменит растительный состав торфяников, что в конечном итоге отрицательно скажется на способности торфяных болот удалять из атмосферы углекислый газ", – рассказывает Юрий Мазей, профессор МГУ, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

Торфяные пожары стали одной из главных проблем для человечества в последние годы, что особенно ярко проявляется во время волн жары и других экстремальных погодных явлений. За последние годы подобные пожары происходили на территории Гренландии, Подмосковья и Индонезии, и только в последней, по текущим оценкам ученых, они могли унести жизни примерно 100 тысяч человек.

По этой причине власти многих стран, в том числе и России, серьезно рассматривают возможность затопления торфа или засадки его лесом для того, чтобы избежать подобных проблем в будущем. С другой стороны, торфяные болота являются сегодня одним из главных поглотителей углекислоты на суше — на их долю приходится более 40% запасов углерода, и их уничтожение может ускорить глобальное потепление.

Профессор Мазей и его коллеги попытались оценить последствия подобной трансформации, изучая свойства нескольких торфяных болот и заболоченных лесов на юго-западе Ханты-Мансийского автономного округа. Для этого ученые проанализировали то, как менялись экосистемы лесов и торфяников в последние несколько тысяч лет, и как эти изменения влияли на климат в этих регионах Сибири и на скорость формирования отложений органики.

Эти наблюдения раскрыли интересную закономерность – в периоды потепления климата, похожие по силе на современные изменения, торфяные болота Западной Сибири постепенно начинали зарастать лесами и становились более сухими. Эти изменения резко меняли не только флору, но и набор микробов, живущих в почве, что очень сильно отражалось на ее способности сохранять в себе отложения органики.

Подобные сдвиги в работе экосистем приводили к сразу нескольким последствиям. Бывшие торфяные болота не только начинали медленнее изымать углекислоту из атмосферы, способствуя ее накоплению в воздухе, но и становились теплее сами по себе за счет их осушения и изменения структуры почвы, что еще больше ускоряло их зарастание лесами.

Аналогичные изменения, как считают ученые, могут ожидать Землю в будущем, когда климата планеты станет еще более теплым. Этот фактор, по их мнению, нужно учитывать при подготовке климатических прогнозов и разработке мер по сдерживанию глобального потепления.