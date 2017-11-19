Ученые рассказали, какая диета продлевает жизнь

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые Абердинского университета в Шотландии выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь. О результатах исследования сообщает агентство UPI.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.

"Потеря веса путем сокращения калорийности рациона с помощью диет с низким содержанием жира, которые также содержат мало сахара и рафинированных углеводов, уменьшают вероятность преждевременной смерти у людей, страдающих от ожирения", — сообщила она.

Вместе с тем, ученые не определили, позволяет ли такой стиль питания снизить риск сердечных заболеваний или рака. Не выявлена и положительная динамика при включении в программу по снижению веса физических упражнений.