Ученые выяснили, почему тяжело избавиться от неприятных воспоминаний

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ученые обнаружили, что мозг различает воспоминания во сне и по-разному их обрабатывает. Исследования на эту тему были представлены на ежегодной конференции Американского общества нейронаук, обзор выступлений опубликован на портале Psychology Today.

Нейрофизиолог из Гарвардской медицинской школы Рой Кокс провел эксперимент с участием нескольких десятков человек. Сначала участники выполнили задание на запоминание фотографий негативного или нейтрального содержания — например, горящего дома или домашней кошки. Затем группу разделили пополам: одни спали 12 часов, другие бодрствовали. На протяжении всего эксперимента с участников снимали показатели мозговой активности с помощью электроэнцефалографии.

После анализа полученных данных выяснилось, что те, кому удалось поспать, гораздо лучше запомнили негативную информацию. Кокс и его коллеги полагают, что сработал защитный механизм, при котором мозг усиливает неприятные воспоминания, чтобы человек снова не столкнулся с ними в будущем.

Исходя из того, что области зрительной коры правого и левого полушарий получают сигналы "наперекрест" (левое полушарие от правой половины коры и наоборот), ученые предположили, что негативная и нейтральная информация хранятся в разных сторонах мозга, чем и объясняются различия при ее обработке.

"Во сне мозг точно не работает вхолостую. Мозг выполняет функции диспетчера, пытаясь усилить синапсы (соединения между нервными клетками — прим.ред.), которые передают более важную информацию, и ослабить менее значимые связи", — отметила профессор медицины Пенсильванского университета Сигрид Визи.