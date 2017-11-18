Пик метеорного потока Леониды был зафиксирован в ночь на субботу

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пик метеорного потока Леониды был зафиксирован в ночь на 18 ноября, Луна не помешала наблюдениям, так как только начала расти, следует из материалов, опубликованных на сайте Международной метеорной организации.

Пик потока пришелся на 19.30 мск, однако, как ранее сообщали в Московском планетарии, удобнее всего наблюдать Леониды над Москвой было с полуночи до рассвета 18 ноября.

"Леониды известны тем, что произвели настоящие метеорные бури в 1833, 1866, 1966, 1999 и 2001 годах, но в 2017 году звездопад ожидается небольшой. В северном полушарии можно будет увидеть падение примерно от трех до восьми метеоров в час", — отмечали ранее эксперты Международной метеорной организации.

Метеоры — "падающие звезды" — возникают, когда в атмосферу входят и там сгорают частицы космической пыли. Потоки метеоров, как правило, связаны с прохождением Земли через пылевые шлейфы, оставшиеся от комет. Ноябрьский метеорный поток получил название "Леониды", потому что его радиант — точка на небе, из которой, как кажется наблюдателю, "падают" метеоры — находится в созвездии Льва.

Прародительница Леонид — комета Темпеля-Туттля (55P/Tempel-Tuttle). Она имеет ядро диаметром 4 километра и обращается вокруг Солнца приблизительно за 33,2 года. Каждые 33 года метеорный поток Леониды проливается необычайным метеорным дождем. Это связано именно с тем, что сама комета Темпеля-Туттля возвращается к Солнцу каждые 33 года. Самый яркий зафиксированный в истории поток Леонид пришелся на 1833 год, когда свидетели одновременно наблюдали в небе тысячи светящихся треков. Очевидцы говорили, что по своей частоте метеоры в тот момент едва уступали частоте снежных хлопьев во время среднего снегопада. Мощный метеорный дождь также наблюдался в 1966 году, тогда каждый час в земной атмосфере сгорало до 150 тысяч метеоров.

Комета Темпеля-Тутля побывала вблизи Солнца последний раз в 1998 году и вернется в следующий раз лишь в 2031 году. Самое лучшее, на что можно надеяться до 2030 года — это пики Леонид около 15 метеоров в час и, возможно, иногда слабые всплески, когда Земля проходит рядом с плотным шлейфом метеорной пыли, оставшимся от предыдущего прохождения кометы.