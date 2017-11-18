На пляже в Евпатории нашли древнюю могилу

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Евпатории на пляже на мысе Карантинный прохожий случайно обнаружил древнегреческую плитовую могилу конца IV – начала III века до нашей эры. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Власти города подчеркнули, что ранее в этом районе не находили ничего подобного. "Более двух тысячелетий назад берег моря был гораздо дальше, чем сейчас, возможно, что-то осталось под водой".
Ранее подобные находки в Евпатории встречались в конце 1970-х годов: при строительстве одного из кафе в Евпатории нашли участок некрополя с двумя плитовыми могилами.
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