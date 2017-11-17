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РИА Наука
РИА Наука

"Репетиция" пересадки головы показала, что это возможно, заявил эксперт

20:5917.11.2017
(обновлено: 21:08 17.11.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкОперация в клинике. Архивное фотоОперация в клинике. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Эксперимент по пересадке человеческой головы доказал, что технически реализовать эту идею можно, однако пока не решен вопрос о том, будут ли функционировать голова и тело живого человека после такой операции, сказал РИА Новости главный внештатный трансплантолог Минздрава России и директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова Сергей Готье.

Хирурги во время операции
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Хирурги объявили об успешной пересадке человеческой головы

Ранее итальянский хирург Серджио Канаверо заявил, что команда хирургов из Медицинского университета Харбина (Китай) успешно провела пересадку человеческой головы на мертвое тело. По его словам, на очереди — полная пересадка от донора с мертвым мозгом.

Готье пояснил, что при подготовке к реализации какой-то новой технологии всегда проходят экспериментальные исследования, в частности, на животных. Отработка же хирургических навыков обычно осуществляется на трупах.

Хирурги на операции. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
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"Репетиция" пересадки головы: успех медиков или попытка сыграть в LEGO
"Поэтому представить себе, чтобы этого эксперимента они не предприняли бы, было бы, наверно, наивно. Они этим экспериментом показали просто на трупном материале, что это технически можно сделать", — сказал Готье.

Он также отметил, что эксперимент на трупе не дает возможности оценить результат в плане восстановления всех функций головного мозга за счет кровообращения в теле.

"А во-вторых, мы никогда не знаем, как получится осуществление нервного контакта головы с этим телом. Потому что самое сомнительное, в чем все сомневаются пока еще специалисты, это возможность восстановления нервного соединения в области спинного мозга", — добавил трансплантолог, отметив, что на этот вопрос ответ пока не получен.

Валерий Спиридонов. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Спиридонову не будут пересаживать голову
"Наверно, авторы (технологии) подозревают, что они все-таки наконец осчастливят общественность и сделают эксперимент, потому что говорили об этом уже несколько лет. И хорошо, что ребята научились пришивать голову к телу, но хорошо бы, чтобы голова и тело работали после этого", — сказал Готье.

В 2015 году Серджио Канаверо объявил о запуске проекта, в рамках которого он запланировал пересадить голову добровольца на донорское тело, соединив спинной и головной мозг с помощью особой процедуры, которую назвал "протокол GEMINI". Первым участником эксперимента согласился стать российский программист Валерий Спиридонов, прикованный к инвалидной коляске из-за мышечной дистрофии. Однако позже стало известно, что первая операция пройдет в Китае.

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