Глава РАН назначен заместителем председателя президентского совета по науке

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о составе президентского Совета по науке и образованию, заместителем председателя совета назначен новый глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателем Совета при президенте РФ по науке и образованию является Путин. Согласно документу, заместителями председателя Совета назначены новый президент РАН Сергеев и помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Секретарем Совета будет начальник управления президента по научно-образовательной политике Инна Биленкина. Кроме того, этим же указом Путин утвердил состав президиума президентского Совета по науке и образованию, председателем которого назначен помощник президента Андрей Фурсенко.

Ранее заместителем председателя Совета был Владимир Фортов, возглавлявший РАН до Сергеева.

Кроме того, Владимир Путин подписал распоряжение о руководителях рабочих органов. Так, председателем координационного совета по приоритетным направлениям научно-технического развития Совета назначен президент РАН Александр Сергеев, председателем комиссии по кадровым вопросам Совета – вице-президент РАН Валерий Козлов.

Кроме того, руководителем рабочей группы по направлению "Подготовка квалифицированных специалистов в интересах социально-экономического развития регионов" Совета стал ректор Южного федерального университета Марина Боровская, руководителем группы по направлению "Инфраструктура научных исследований и разработок" Совета — советник директора организации "Объединенный институт ядерных исследований" Сергей Мазуренко, руководителем группы по направлению "Международное научно-техническое сотрудничество" — президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, а руководителем рабочей группы по направлению "Создание условий для проведения научных исследований и разработок" — гендиректор Российского научного фонда Александр Хлунов.

На выборах президента РАН в конце сентября победил академик Александр Сергеев. По итогам прошедшего тогда общего собрания Академии наук был избран новый состав президиума РАН в составе 67 человек.