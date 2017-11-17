Зонд Juno получил фотографии гигантского белого урагана на Юпитере

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Автоматическая станция Juno получила необычно детальные фотографии Юпитера, на которых можно увидеть гигантский шторм размером с четверть Земли, недавно возникший в северном полушарии планеты-гиганта, сообщает пресс-служба Юго-Западного исследовательского института.

Зонд Juno, летевший к Юпитеру долгие пять лет с августа 2011 года, в начале июля прошлого года сблизился с планетой-гигантом и вышел на стабильную орбиту вокруг нее. Первые два месяца после сближения зонд потратил на снижение орбиты и проверку всех научных инструментов, и первые научные данные были получены только в конце августа.

Проверка всех научных инструментов Juno и переход на новую, более удобную для ведения наблюдений орбиту должны были состояться в середине октября 2016 года, однако буквально перед началом этого маневра НАСА зафиксировало неполадки в работе двигателя, которые заставили инженеров миссии отложить его на следующее сближение с Юпитером.

В последствии участники миссии отказались от подобных планов на неопределенное время и начали вести наблюдения за Юпитером с "высокой" орбиты. Из-за подобных сбоев Juno сближается с Юпитером не раз в две недели, как изначально планировали ученые, а раз в 53 дня.

В последний раз подобное сближение произошло в конце октября этого года, когда Juno пролетел на расстоянии всего в 10 тысяч километров от верхнего слоя атмосферы Юпитера и получил новую порцию снимков и научных данных, касающихся устройства недр планеты и загадочного полярного сияния на ее полюсах.

Самые удачные снимки, по традиции научной команды Juno, были переданы в руки астрономам-любителям, которые сделали их более четкими и приятными для глаза. На одном из них можно увидеть гигантский ураган, чья длина составляет примерно 3250 километров, а ширина – около 3 тысяч километров, что сопоставимо с размерами небольшой землеподобной планеты.

Этот ураган, как предполагают ученые, возник относительно недавно в средних широтах северного полушария Юпитера. Его белый цвет объясняется тем, что он покрыт множеством облаков, состоящих из мелких частичек аммиачного и водяного льда, движущихся с огромной скоростью. Темные регионы в центре вихря тоже представляют собой облака, на которые падает тень от "соседей", расположенных чуть выше их.

Изучение таких штормов, как надеются планетологи, поможет нам понять, как рождаются аналогичные структуры на Юпитере и раскрыть тайну того, почему самый крупный ураган в его атмосфере, Большое красное пятно, не прекращает своего существования уже более трех веков.