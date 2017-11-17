"Планета-алмаз" в созвездии Рака обладает атмосферой, заявляют ученые

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Причудливая "планета-алмаз" 55 Сnc e в созвездии Рака обладает неким подобием атмосферы, несмотря на то, что ее поверхность раскалена на несколько тысяч градусов Цельсия, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Мы достаточно давно спорили о том, похожа ли эта "планета-алмаз" на Землю и Венеру, имеющих атмосферу, или же на Меркурий, у которого воздушная оболочка отсутствует. Теперь у нас есть вполне однозначные свидетельства того, что последняя теория ближе к реальности, чем первая", — заявила Ренъю Ху (Renyu Hu), планетолог из Лаборатория реактивного движения НАСА.

Экзопланета 55 Cnc e — одна из пяти планет звезды 55 в созвездии Рака (55 Cnc или 55 Cancri), расположенной в 40 световых годах от Земли. Эта звезда чуть уступает Солнцу по массе и размерам. Прежние исследования спектра 55 Cnc показали, что углерода в ее составе в два раза больше, чем кислорода. А значит, это должно быть свойственно и ее планетам.

Масса планеты 55 Cnc e в два раза больше массы Земли, и она расположена так близко к своему светилу, что температура на ее поверхности достигает 1,6 тысячи градусов. Компьютерное моделирование, проведенное в 2011 году, показало, что суперземля 55 Cnc e состоит из графита и алмазов, некоторого количества карбидов и силикатов и большого железного ядра, причем на долю алмазов приходится до трети вещества планеты.

В прошлом году ученые открыли еще одно необычное свойство этой "планеты-алмаза"- оказалось, что она всегда смотрит на звезду одной стороной, благодаря чему поверхность "солнечного" полушария 55 Cnc e должна была быть почти полностью расплавлена и разогрета до температур, превышающих 2300 градусов Цельсия. Подобное открытие, как вспоминает Ху, дало ученым НАСА первую реальную возможность проверить, существует ли атмосфера у данной необычной планеты или нет.

Атмосфера и океаны, как объясняют ученые, являются одними из главных переносчиков тепла на Земле и других планетах, обладающих воздушными и водными оболочками. Течения в океане и ветра в тропосфере помогают удерживать температуры на поверхности Земли примерно на одном уровне на том, и другом полушарии, подогревая планету в темное время суток, и унося "лишнее" тепло во время дня.

Соответственно, если на 55 Cnc e отсутствует атмосфера, то тогда разница температур между ее "солнечным" и "темным" полушариями будет очень большой, а при ее наличии она будет не столь выраженной. Руководствуясь этими идеями, ученые проанализировали данные, собранные во время наблюдений за 55 Cnc e при помощи инфракрасного телескопа "Спитцер" в прошлом году.

Этот анализ раскрыл несколько интересных новых и интересных черт "планеты-алмаза". Во-первых, ученым не удалось найти особенно ярких пятен на тепловой карте 55 Cnc e, что указывает на отсутствие на ее поверхности "лавовых озер" и говорит о том, что она вряд ли является расплавленной.

Во-вторых, разброс температур между полушариями "алмаза" оказался не таким большим, как изначально предполагали планетологи – "темная" сторона 55 Cnc e оказалась всего на 900 градусов Цельсия холоднее ее "солнечной" половины. Это указало на то, что у данной планеты действительно есть атмосфера, чей состав пока является загадкой для ученых.

Дальнейшие наблюдения за космическим "алмазом", как надеются Ху и ее коллеги, даст нам возможность раскрыть состав атмосферы 55 Cnc e и понять, как этой планете удалось не потерять свою воздушную оболочку в столь экстремальных условиях. Ответ на этот вопрос, как считает планетолог, поможет нам понять, как возникают и эволюционируют планеты, похожие на Землю.