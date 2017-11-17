Пик метеорного потока Леониды придется в ночь на субботу

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Метеорный поток Леониды достигнет в этом году максимума активности в ночь на субботу, 18 ноября, Луна не помешает наблюдениям, следует из сообщения московского планетария.
"Самым ярким осенним звездопадом является ноябрьский метеорный поток Леониды. Время действия этого потока с 6 по 30 ноября, максимум приходится на ночь с 17 на 18 ноября. В 2017 году ожидается до 15 метеоров в час в зените", — обещают астрономы.
Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) на восточном горизонте при ясной безоблачной погоде. Луна в 2017 году не помешает полюбоваться осенним звездопадом, так как находится недалеко от Солнца и 18 ноября проходит фазу новолуния.
"Леониды известны тем, что произвели настоящие метеорные бури в 1833, 1866, 1966, 1999 и 2001 годах, но в 2017 году звездопад ожидается небольшой. В северном полушарии можно будет увидеть падение примерно от трех до восьми метеоров в час", — отмечают со своей стороны эксперты Международной метеорной организации.
Метеоры — "падающие звезды" — возникают, когда в атмосферу входят и там сгорают частицы космической пыли. Потоки метеоров, как правило, связаны с прохождением Земли через пылевые шлейфы, оставшиеся от комет. Ноябрьский метеорный поток получил название "Леониды", потому что его радиант — точка на небе, из которой, как кажется наблюдателю, "падают" метеоры — находится в созвездии Льва.
Прародительница Леонид — комета Темпеля-Туттля (55P/Tempel-Tuttle). Она имеет ядро диаметром 4 километра и обращается вокруг Солнца приблизительно за 33,2 года. Каждые 33 года метеорный поток Леониды проливается необычайным метеорным дождем. Это связано именно с тем, что сама комета Темпеля-Туттля возвращается к Солнцу каждые 33 года. Самый яркий зафиксированный в истории поток Леонид пришелся на 1833 год, когда свидетели одновременно наблюдали в небе тысячи светящихся треков. Очевидцы говорили, что по своей частоте метеоры в тот момент едва уступали частоте снежных хлопьев во время среднего снегопада. Мощный метеорный дождь также наблюдался в 1966 году, тогда каждый час в земной атмосфере сгорало до 150 тысяч метеоров.
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