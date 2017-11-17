Ученые выяснили, как "большое пятно" Юпитера стало красным

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Большое красное пятно Юпитера, гигантский ураган, бушующий в его атмосфере уже три столетия, приобрело свою необычную окраску благодаря космическим лучам, соединениям серы и углеводородам, заявляют ученые в статьях, опубликованных в журнале Icarus.

"Данное пятно приобрело свой характерный цвет по той причине, что облака из соединений аммиака и серы могут подниматься над ним на чуть большую высоту, чем в других регионах Юпитера. Там они могут смешиваться и взаимодействовать с ацетиленом, и благодаря этому становятся темнее, чем остальные уголки планеты", — объясняет Роберт Карлсон (Robert Carlson) из Лаборатории реактивного движения НАСА (США).

Большое красное пятно, как считается, впервые обнаружил итальянский астроном Джованни Кассини: его изображение нашли в рисунках ученого от 1665 года. Как выяснили ученые заметно позднее, оно представляет собой мощнейший ураган-антициклон, чьи ветра движутся с невозможно высокой скоростью, около 430 километров в час.

Самые красные области Большого красного пятна, размер которого равен примерно трем диаметрам Земли, а средняя температура —160 градусам Цельсия ниже нуля, соответствуют относительно теплому ядру урагана, которое окружают более холодные внешние вихри. Изучение тайн этого пятна является одной из главных задач зонда Juno, который прибыл к Юпитеру в середине лета прошлого года.

Одной из больших загадок этого пятна, как рассказывает Карлсон, является, собственно, сам факт того, что оно окрашено не в белый или "кремовый", а в ярко-красный цвет. Год назад коллеги Карлсона из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда предположили, экспериментируя на аналогах материи Юпитера в лаборатории, что пятно "покраснело" в результате "бомбардировки" его материи космическими лучами и появления в ней больших количеств атомов серы.

Сера, как отмечает Карлсон, действительно окрашивает аналог материи Юпитера в красный цвет, однако в таком случае спектр лабораторного аналога "красного пятна" не совсем похож на те данные, которые были получены при наблюдениях за планетой при помощи "Хаббла", Juno и других научных приборов.

Это несовпадение заставило Карлсона предполагать, что в материи пятна содержатся и другие вещества, влияющие на его окраску. Смешивая их друг с другом и облучая пучками ультрафиолета, имитирующими космические лучи, ученые обнаружили, что вторым компонентом "красной краски" Юпитера был ацетилен – непредельный углеводород, содержащийся в небольших количествах в верхних слоях атмосферы планеты.

Ацетилен, как обнаружили химики из НАСА, не только сделал спектр искусственного аналога Большого пятна более реалистичным, но и сделал его более темным. Это, по мнению Карлсона, объясняет то, почему остальные регионы Юпитера не имеют подобной окраски – большие количества ацетилена присутствуют только внутри этого урагана, тогда как соединения серы и аммиака встречаются фактически во всех уголках планеты-гиганта.

Подобные результаты расчетов, как отмечает химик, в целом соответствуют тем данным, которые были получены по химическому составу пятна зондом "Кассини" во время его путешествия к Сатурну. С другой стороны, ученые не исключают того, что в пятне присутствуют и другие вещества, усиливающие его красный цвет.