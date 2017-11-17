На Камчате нашли скелет вымершей морской коровы

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Скелет вымершей морской коровы Стеллера обнаружен в Командорском заповеднике на Камчатке, рассказал РИА Новости официальный представитель Минприроды России Николай Гудков.

"Во время очередного обследования береговой черты обнаружен скелет вымершей морской коровы Стеллера. Из берегового обрыва виднелись несколько ребер, а под слоем гальки и песка на глубине до 70 сантиметров скрывался скелет", — заявил Гудков.

По его словам, сотрудниками заповедника организована экспедиция по выкапыванию скелета животного. Работа по раскопкам продолжалась четыре часа, были задействованы восемь человек. В результате работы удалось полностью откопать скелет. Все кости были очищены и размечены для дальнейшей сборки скелета.

"Найденный скелет состоит из 45 позвонков, 27 ребер, левых лопатки, костей плеча и предплечья, нескольких костей запястья. В обнаруженном скелете отсутствовал череп, шейный отдел позвоночника, один-два грудных позвонка, несколько хвостовых позвонков, правая часть пояса грудных конечностей, а также кости пясти и фаланги пальцев левой конечности", — уточнил представитель Минприроды.

Общая длина скелета составила 5,2 метра. Учитывая длину отсутствующих частей позвоночного столба и головы, можно предположить, что общая длина животного была равна или несколько превышала 6 метров. "Находка такого достаточно полного скелета морской коровы Стеллера – событие чрезвычайно важное как для науки в целом, так и для заповедника "Командорский", — отметил Гудков.

В общем, скелетов морской коровы в музеях мира довольно много, есть полные скелеты, есть сборные скелеты, собранные из костей нескольких животных. Как правило, все полные скелеты были обнаружены еще в 19 веке. "Последняя находка полного скелета морской коровы длиной 3 метра была сделана на острове Беринга в 1987 году. Некоторые фрагменты этого скелета представлены в экспозиции Алеутского краеведческого музея в селе Никольском на острове Беринга. Найденный скелет станет одним из центральных экспонатов визит-центра заповедника "Командорский", — заключил собеседник агентства.

Морская корова Стеллера при открытии Командорских островов в 1741 году сохранилась только здесь, то есть была эндемиком. Это крупное животное длиной до 10 метров и массой свыше 5 тонн. Данные коровы вели прибрежный образ жизни, питались морскими водорослями, морской капустой – алярией и ламинарией. Ближайшими ныне живущими родственниками морской коровы являются дюгони. Единственным исследователем, который лично видел животное и описал его, был Георг Стеллер, в честь которого ее в последующем назвали. Морская корова Стеллера была уничтожена всего за 27 лет с момента ее открытия. Кости морской коровы регулярно находят на Командорских островах.