Электронные сигареты вызывают деформацию лица, выяснили ученые

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Курение электронных сигарет во время беременности может вызывать врожденные дефекты ротовой полости и лица у эмбрионов, говорится в работе ученых из Университета Содружества Виргинии, опубликованной на портале Medical Xpress.

В исследовании были использованы эмбрионы лягушек, которые схожи по развитию с человеческими, и образцы клеток нервного гребня млекопитающих, который играет ключевую роль в развитии черепа и лица. Ученые нагревали курительные смеси, которые состоят из смеси никотина, пропилена, гликоля, растительного глицерина и различных ароматизирующих соединений, после чего помещали пар в шприц и вводили его в физиологических раствор, куда были помещены подопытные зародыши.

У 75% эмбрионов лягушек были выявлены дефекты морды, которые заключались преимущественно в рассечении в районе рта. У ряда особей заметили существенное уменьшение лица. При этом негативные последствия проявлялись даже при отсутствии в жидкости никотина.

Авторы исследования намерены продолжить эксперименты, чтобы точнее объяснить механизмы, влияющие на изменения в определенных частях тела при курении. "Мы стремимся информировать общественность об опасностях вейпинга и заставить политиков вести более жесткую регуляторную политику", — заявила ведущий автор исследования Аманда Дикинсон.

Ранее медики из Швеции установили, что длительное курение вейпов и электронных сигарет резко повышает вероятность развития проблем с сердцем и сосудами из-за того, что их испарения делают стенки кровеносных сосудов менее гибкими.