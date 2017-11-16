РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые: Землю "бомбардирует" антиматерия экзотического происхождения

22:0016.11.2017
(обновлено: 22:11 16.11.2017)
0660
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Так художник представил себе то, как пульсары могут бомбардировать Землю антиматериейТак художник представил себе то, как пульсары могут бомбардировать Землю антиматерией
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Наблюдения за соседними пульсарами не помогли ученым найти источник загадочных потоков антиматерии, "бомбардирующих" Землю из космоса, что указывает на их крайне экзотическое происхождение, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Детектор AMS на борту Международной космической станции
© Фото : NASA
Космический детектор AMS "нащупал" след темной материи
"Эти замеры интересны по той причине, что они фактически полностью исключают возможность того, что эти "лишние" позитроны долетают до Земли от двух ближайших к нам пульсаров, если использовать самые простые модели их движения по межзвездной среде. Мы не говорим, что они были точно порождены темной материей, но теперь новые "пульсарные" теории должны как-то учитывать то, что мы обнаружили", — заявил Джордан Гудмэн (Jordan Goodman) из университета Мэриленда (США).

История этой космической загадки началась в 2008 году, когда российско-итальянский детектор антиматерии PAMELA, установленный на борт спутника "Ресурс-ДК1", обнаружил необычно большое число позитронов высоких энергий в околоземном космическом пространстве. Это впервые указало, что какой-то космический объект или процесс "обстреливает" нашу планету антиматерией.

В 2013 году эти данные были подтверждены детектором AMS-02, установленном на борт МКС в 2011 году, также обнаружившим необычный избыток антиматерии на орбите Земли. Антиматерия, как тогда отмечали ученые, была распределена по околоземному космосу достаточно случайным образом, что впервые указало на ее возможное экзотическое происхождение.

Снежный шторм над восточным побережьем США, снятый с борта МКС
© REUTERS / NASA
Проект "Памела": десять лет в поисках темной материи

Гудмэн и его коллеги нашли неожиданное свидетельство в пользу этих идей российских и итальянских физиков, наблюдая за космическими лучами сверхвысоких энергий, рождающимися в атмосфере при столкновении земных атомов с частицами антиматерии, а также с другими типами космических лучей, при помощи телескопа HAWC.

Обсерватория HAWC представляет собой набор из трех сотен чанов с почти двумя сотнями тонн воды, тщательно очищенной от всех примесей и радиоактивных веществ, где можно наблюдать любопытный эффект, открытый советскими физиками почти сто лет назад.

© Фото : Jordan A. GoodmanДетектор HAWC, предназначенный для наблюдения за космическими лучами высоких энергий
© Фото : Jordan A. Goodman
Детектор HAWC, предназначенный для наблюдения за космическими лучами высоких энергий

Еще в 1934 году Павел Черенков и Сергей Вавилов заметили, экспериментируя с гамма-излучением, что его попадание в жидкость вызывает в ней слабое, но хорошо заметное свечение благодаря тому, что фотоны высоких энергий выбивают электроны и разгоняют их до скоростей, превышающих скорость света в воде. Этот эффект нашел широкое применение сегодня, его используют для обнаружения космических лучей и для "поимки" нейтрино.

Используя HAWC, ученые пытались понять, как много позитронов вырабатывают два ближайших к нам пульсара — PSR B0656+14 и SN 437 в созвездии Близнецов, считающиеся сегодня основным источником частиц антиматерии, "бомбардирующих" Землю.

Снимки сверхновой 2014J, полученные при помощи инструментов телескопа Хаббл
© NASA / ESA, A. Goobar (Stockholm University), and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
Зонд НАСА показал, что Земля "обстреливается" лучами сверхновой звезды

Как предположили ученые, если оба этих объекта вырабатывают позитроны, то тогда те уголки неба, где они находятся, будут "подсвечены" пучками гамма-лучей сверхвысоких энергий с определенным спектром.

И в том, и в другом случае HAWC действительно удалось обнаружить гамма-излучение, порожденное распадами антиматерии, однако его мощность была на порядки ниже значений, которые должны были бы вырабатывать оба пульсара, если они служили бы источником всех запасов антиматерии на орбите Земли.

Восход солнца над группой планет
© Fotolia / sdecoret
Ученые выяснили, почему астероиды не уничтожили жизнь на юной Земле

Как полагают ученые, движению позитронов мешают облака из газа и пыли, окружающие каждый пульсар и заставляющие почти все частицы антиматерии аннигилировать еще до того, как они могут добраться до Земли.

Вполне возможно, что источником этой "лишней" антиматерии действительно может быть темная материя, однако, как считает Гудмэн, пока об этом говорить преждевременно – необходимо проверить все остальные варианты, прежде чем переходить к самому экзотическому объяснению этой аномалии.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена