Ученые отправили радиосигнал на потенциально обитаемую "соседку" Земли

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Астрономы из проекта Active SETI отправили сигнал о присутствии разумной жизни на Земле в сторону потенциально обитаемой планеты GJ 273b в созвездии Малого Пса, удаленной от нас всего на 12 световых лет, сообщает Space.com

"Это первый пример того, что нам, вероятно, придется сделать сотни, тысячи или даже миллионы раз, прежде чем мы получим отклик. Для меня большим успехом станет то, если через 25 лет кто-то вспомнит про нашу инициативу и будет наблюдать за ответным сигналом. Если это произойдет, то мы навсегда изменим те подходы, которые сегодня применяются для поисков внеземной жизни", — заявил Дуг Вакоч (Dough Vakoch), президент программы Active SETI.

На протяжении более чем половины столетия астрономы из Института поиска внеземных цивилизаций SETI в США и их коллеги по всему миру пытаются найти жизнь за пределами Земли, слушая радиосигналы, поступающие из различных уголков галактики. Пока разумную или неразумную жизнь обнаружить не удалось, но эта задача, по оценкам представителей НАСА и SETI, может быть решена очень скоро – в ближайшие 10-20 лет.

За все 56 лет работы астрономам SETI не удалось найти однозначных следов внеземных цивилизаций за одним небольшим и противоречивым исключением. На эту роль претендует так называемый "сигнал Wow!", пойманный радиотелескопом "Большое ухо" в 1977 году. В последующие годы астрономам не удалось повторно найти источник этого сигнала в созвездии Стрельца, что заставило ученых считать его отражением радиоволн с Земли от кусков космического мусора.

Постоянные неудачи на этом направлении побудили Вакоча, одного из участников SETI, попытаться решить эту проблему "методом от противного" и организовать проект METI или Active SETI. В его рамках ученые планируют подготовить и отправить в космос специальные сообщения о том, где находится Земля, что собой представляют люди и как до нас можно добраться, ориентируясь по звездам и другим объектам Галактики.

Подобные сигналы уже отправлялись в космос за последние полвека в сторону различных звезд и галактик, однако Вакоч и его единомышленники предлагают осуществлять подобные сеансы связи систематически, направляя мощнейшие радиоантенны мира в сторону близлежащих звезд, рядом с которыми были найдены потенциально обитаемые экзопланеты.

С одной стороны, эта идея привлекла множество сторонников как среди ученых, так и обывателей, а с другой – она была раскритикована многими видными астрономами, астробиологами и космологами, такими как Стивен Хокинг и Стивен Дик. Часть ученых считает, что это просто бесполезная затея, а Хокинг и его сторонники полагают, что установление связи с другими цивилизацией закончится катастрофой для человечества.

Тем не менее, критика не помешала Вакочу и его единомышленникам отправлять сигналы в космос. Недавно, как отмечает Space.com, ученые и ряд музыкантов и других представителей мира искусства подготовили радиосигнал для потенциальных обитателей планеты GJ 273b, одной из ближайших "соседок" Земли, и отправили его в космос в конце октября этого года при помощи радиотарелки EISCAT в норвежском Тромсё.

Отправка мощного радиосигнала на эту планету, как отмечает Вакоч, является абсолютно безопасной вещью с точки зрения "планетной обороны", так как радиосигналы и телетрансляции с Земли должны были достигнуть ее десятки лет назад. "Крайне сложно представить себе высокоразвитую цивилизацию на GJ 273b, которая сможет долететь до Земли и захватить ее, но при этом не поймает наши старые радиосигналы и не будет знать о нашем существовании", — заявил ученый.

Помимо данных о Земле и других планетах Солнечной системы, этот сигнал включает в себя специальный математический "учебник музыки" и три десятка коротких аудозаписей, подготовленных музыкантами-участниками METI. В апреле будущего года ученые планируют отправить расширенную версию этого сообщения в сторону GJ 273b, используя сразу несколько радиочастот.