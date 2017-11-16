Психологи нашли эффективную замену тесту на IQ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Уровень интеллектуального развития можно оценить и без теста на IQ — достаточно выяснить, насколько хорошо человек играет в многопользовательские онлайн-стратегии (MOBA), считают психологи из Университета Йорка (Великобритания). Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Они обнаружили связь между хорошими навыками игры в стратегии и высоким уровнем интеллекта, проведя два исследования. В первом эксперименте участники играли в League of Legends (LoL) — одну из самых популярных игр этого жанра в мире, а затем проходили стандартные тесты на IQ. Лучшие результаты в тестировании показали наиболее мастеровитые игроки в LoL.

Второе исследование — анализ массива данных игроков в League of Legends и Dota 2 — показало, что с взрослением игрока "скилл" и IQ развиваются с похожей динамикой. В этом, как считают психологи, заключается отличие стратегий от "стрелялок": в последних больше востребована скорость и реакция, и с ухудшением этих качеств падает и общий уровень игры, тогда как в MOBA на первый план выходит память и умение быстро оценить обстановку, принять стратегическое решение — качества, приходящие с умственным развитием.

"Игры, вроде LoL и Dota 2 сложно устроены, они интерактивны и требуют интеллектуальных усилий. В нашем исследовании предполагается, что мастерство в таких играх может считаться мерой интеллекта", — отметил руководитель проекта, профессор кафедры психологии Университета Йорка Алекс Уэйд.