Российские астрономы показали, как к Земле приближается крупный астероид

КАЛИНИНГРАД, 16 ноя — РИА Новости. Астрономическое сообщество Балтийского федерального университета имени И. Канта при помощи собственной среды моделирования Astro-Model построило виртуальную картину сближения астероида Фаэтон с Землей, также изобразив ожидаемый метеорный поток геменид.

17 декабря 2017 года состоится интересное астрономическое событие – к нашей планете приблизится астероид (3200) Фаэтон. Этот достаточно крупный (диаметром около 5 километров) астероид пройдёт от Земли на расстоянии 10 миллионов километров, что по космическим меркам довольно близко.

Своё имя астероид получил благодаря необычной орбите – в перигелии он приближается к Солнцу на рекордно близкие 20 миллионов километров. Для сравнения, ближайшая к нашему светилу планета Меркурий отстоит от него на 46 миллионов километров.

Ещё одна интересная особенность этого небесного тела – его сопровождает метеорный поток Геминиды, максимум активности которого выпадает на 13-14 декабря. Тогда в небе вспыхивает до сотни безвредно сгорающих в атмосфере метеоров. А время от времени наблюдаются и яркие болиды. Метеорный поток можно наблюдать ежегодно, да и сам Фаэтон неоднократно приближался к Земле.

"По-видимому, когда-то этот астероид был более крупным объектом, но многократные сближения с Солнцем раскрошили его на множество мелких обломков, которые и образовали метеоритный поток. В таком случае, сам астероид может являться остатками кометного ядра. В пользу этого говорит и его очень вытянутая орбита, за счёт чего он то приближается к Солнцу ближе Меркурия, то удаляется от него дальше Марса", — комментирует руководитель Астросообщества БФУ им. И.Канта Алексей Байгашов.

Задействованная программа Astro-Model – результат стартапа Астросообщества БФУ им. И. Канта, создатели которого победили с этим проектом программу "УМНИК" (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере). Astro-Model – открытая виртуальная среда для моделирования, которая в доступной полуигровой форме знакомит пользователей с различными физическими законами космоса. Поэтому программа активно применяется в преподавании широкого спектра астрономических знаний, от базовой теории до практики – виртуальных экспериментов с самостоятельными условиями. Продемонстрированную астрономами из БФУ им. И. Канта картину сближения астероида Фаэтон с Землей можно назвать одним из наиболее наглядных экспериментов при использовании Astro-Model.