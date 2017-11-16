Найдена схема идеальной дрессировки собак

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Британская волонтерская организация Guide Gogs разработала программу, которая, как утверждают специалисты, поможет идеально надрессировать собаку для жизни в кругу людей. Методика описана в статье, опубликованной в журнале Applied Animal Behaviour Science.

Одна из главных задач дрессировщика — познакомить питомца с как можно большим количеством людей, поверхностей и пространств в первые шесть недель после рождения, поясняют эксперты.

Щенки рождаются глухими и слепыми, поэтому первые две недели обучения следует посвятить тактильным ощущениям — собаку нужно гладить, прижимать к себе, расчесывать ее шерсть щеткой с мягкой щетиной, укутывать в одеяла из мягких тканей.

Со второй по четвертую неделю щенки начинают активно развиваться физически. В этот период с собакой нужно гулять по различным поверхностям, например, по асфальту. Параллельно питомец привыкает к звучанию домашней бытовой техники.

На пятой и шестой неделе щенка можно знакомить с другими людьми. Как отмечают ученые, полезно показывать собаке бородатых или усатых мужчин, людей, носящих очки или головные уборы. Для того, чтобы животное без испуга реагировало на неожиданные явления, специалисты рекомендуют раскрыть перед ним зонтик. На этом этапе программы собак также сажали перед зеркалом, чтобы они привыкали к своему отражению.

По словам ученых, к концу курса участвовавшие в эксперименте щенки начинали уверенно общаться с людьми, а к восьмому месяцу жизни они становились более внимательными, что очень важно для дальнейшей дрессировки.

"Мы показали, что эти маленькие игры помогают щенку почувствовать уверенность и тягу к общению. На восьмой месяц они весьма преуспели в развитии. Собаки же, не прошедшие этап социализации в раннем возрасте, вырастают нервными и напуганными", — отметила ведущий исследователь группы Хелен Уайтсайд.