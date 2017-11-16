Астрономы рассказали о первых наблюдениях за "межзвездной" кометой

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Первая "межзвездная" комета 1I/2017 U1 оказалась очень похожей по своей форме, размерам и химическому составу на каменистые астероиды Солнечной системы, заявляют астрономы, опубликовавшие статью в журнале Astrophysical Journal Letters.

"Свойства данной кометы указывают на то, что во внутренней части Солнечной системы в каждый момент времени присутствует примерно 10 тысяч подобных объектов. Каждый из них пролетает через нашу планетную семью примерно за 10 лет, что дает нам возможность наблюдать за новыми межпланетными "путешественниками" каждое десятилетие", — рассказывает Дэвид Джуитт (David Jewitt) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

Солнечная система, помимо восьми "настоящих" планет, Плутона и нескольких десятков карликовых планет, населена бесчисленным множеством астероидов и комет, небольших каменистых и ледяных небесных тел. Большая часть известных нам астероидов "живет" во внутренней части Солнечной системы, в главном поясе астероидов между орбитами Юпитера и Марса, а кометы – в так называемом облаке Оорта на ее окраинах.

Это "облако", состоящее из комет и других "ледяных" тел, расположено на расстоянии в 150 — 1,5 тысячи астрономических единиц, средних дистанций между Землей и Солнцем, от нашего светила. Ученые считают его своеобразной свалкой "строительных материалов", выброшенных из Солнечной системы в ходе ее формирования, и активно изучают ее обитателей в надежде раскрыть загадку рождения Земли и других планет.

В середине октября этого года астрономы из проекта Pan-STARRS заявили о потрясающем открытии – им удалось обнаружить первое небесное тело, попавшее в Солнечную систему из межзвездной среды, двигаясь к Солнцу со стороны Альфы Центавра и соседних с ней звезд. Этот объект был условно назван "кометой", получив временное имя C/2017 U1, и за ним начали следить десятки наземных и орбитальных телескопов.

До того, как комета покинула околоземное пространство, ученые успели получить множество снимков и данных по ее физическим свойствам, которые, как отметил Джуитт, указали на то, что данный объект является в большей степени астероидом, нежели кометой, так как он обладает достаточно высокой плотностью, и у него нет заметного газопылевого "хвоста". По этой причине он был переименован в 1I/2017 U1.

Как показали снимки с телескопов на Канарских островах, следивших за 1I/2017 U1 в конце октября этого года, данный "межзвездный" астероид обладает достаточно небольшими размерами – его длина и высота составляет примерно 30-50 метров, а ширина – около 180 метров, что делает его похожим на мяч для регби. Сами ученые называют данный объект "огнетушителем" по той причине, что его поверхность окрашена в рыжевато-красный цвет.

Столь вытянутая форма является главной и фактически единственной необычной чертой 1I/2017 U1 – она указывает на высокую плотность и "сцепленность" его недр, так как в противоположном случае он быстро бы распался под действием центробежных сил. Пока ученые не могут точно вычислить скорость вращения данного астероида, однако они предполагают, что он может делать один оборот вокруг своей оси примерно за 8 часов.

Все остальные свойства этого объекта, как с сожалением отмечают планетологи, в целом не отличаются от аналогичных характеристик других каменистых астероидов, являющихся "коренными жителями" Солнечной. Это, вкупе с небольшими размерами 1I/2017 U1, говорит о том, что между орбитами Меркурия и Нептуна скрываются десятки тысяч подобных объектов, целенаправленный поиск которых может дать быстрые результаты.

Их открытие, по словам Джуитта, позволит найти ответ на два взаимосвязанных вопроса – выяснить, как 1I/2017 U1 и похожие на него небесные тела покидают свои планетные системы, и проверить, "обстреливают" ли новорожденные планеты окружающее космическое пространство кометами, астероидами и "зародышами планет", на поверхности которых могут сохраняться следы примитивнейших форм жизни.