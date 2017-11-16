Россия и Китай объединят свои усилия по созданию сочетанной вакцины от ВИЧ

МОСКВА, 16 ноя ‒ РИА Новости. Российские и китайские ученые решили объединить свои усилия по созданию вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе II Международного форума "Российско-китайское биомедицинское сотрудничество" (в рамках инициативы "Один пояс – один путь"), который состоялся 11-16 ноября в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ).
Как рассказал РИА Новости заведующий научно-исследовательской лабораторией "Молекулярная вирусология и онкология" СПбПУ, профессор Андрей Козлов, речь идет о создании сочетанной вакцины: в нее войдет российский компонент ДНК (ДНК-вакцина) и китайский компонент – белок (бустер). Таким образом, вакцина, над которой предстоит работать ученым двух стран, будет представлять собой комбинированную вакцину.
При этом было доказано, что на протяжении 15 лет развития эпидемии (с 1995 года) уровень генетического разнообразия штаммов субтипа А в России остается низким, что позволило на основании проклонированного генома штамма ВИЧ-1 субтипа А создать серию плазмид, способных экспрессировать четыре гена ВИЧ-1 в клетках млекопитающих. Это легло в основу разработки первой отечественной ДНК-вакцины против ВИЧ, которая первой в России прошла I фазу клинических испытаний.
"ДНК-вакцина ‒ это некая платформа, на основе которой можно строить несколько вакциновых кандидатов", ‒ отметил Андрей Козлов. По его мнению, создание сочетанной вакцины против ВИЧ может стать мощным научным проектом по взаимодействию российских и китайских ученых, решивших объединить свои наработки в одно целое.
При этом ученый добавил, что препараты пожизненнные, их стоимость постоянно растет, но они не излечивают человека, а лишь переводят болезнь в хронику. "Очевидно, что без вакцины против ВИЧ не обойдется ни одна страна мира", ‒ подытожил он.
Второй Международный форум "Российско-китайское биомедицинское сотрудничество" в рамках инициативы "Один пояс – один путь" направлен на адаптацию и внедрение новых технологий в области биомедицины. Для СПбПУ именно это научное направление является одним из приоритетных в рамках реализации Проекта 5-100.
Первый подобный форум прошел в Шанхае в июне 2017 года при поддержке Генерального консульства РФ, Администрации Шанхая, Ассоциации биомедицины КНР и др. Инициаторами мероприятия стали Представительство СПбПУ в Шанхае и бизнес-инкубатор ПуЭ.
Тогда был создан Центр российско-китайского биомедицинского сотрудничества, предназначенный для создания инновационных медицинских технологий, материалов, оборудования, а также подготовки высокопрофессиональных кадров.