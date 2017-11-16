Россия и Китай объединят свои усилия по созданию сочетанной вакцины от ВИЧ

МОСКВА, 16 ноя ‒ РИА Новости. Российские и китайские ученые решили объединить свои усилия по созданию вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе II Международного форума "Российско-китайское биомедицинское сотрудничество" (в рамках инициативы "Один пояс – один путь"), который состоялся 11-16 ноября в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ).

Как рассказал РИА Новости заведующий научно-исследовательской лабораторией "Молекулярная вирусология и онкология" СПбПУ, профессор Андрей Козлов, речь идет о создании сочетанной вакцины: в нее войдет российский компонент ДНК (ДНК-вакцина) и китайский компонент – белок (бустер). Таким образом, вакцина, над которой предстоит работать ученым двух стран, будет представлять собой комбинированную вакцину.

В 1997 году коллектив профессора Козлова участвовал в подготовке и выполнении первой в России программы разработки вакцины против ВИЧ. Изучив молекулярную эпидемиологию ранней стадии эпидемии ВИЧ/СПИД в России и других странах бывшего СССР, ученые получили полноразмерные геномы доминирующих в России вариантов ВИЧ-1. Они установили, что более 90% случаев ВИЧ-инфекции в России обусловлены штаммами ВИЧ-1, относящимися к восточно-европейской разновидности субтипа А, значительно отличающейся от штаммов ВИЧ-1, распространенных в Западной Европе и Северной Америке, а также в странах Африки.

При этом было доказано, что на протяжении 15 лет развития эпидемии (с 1995 года) уровень генетического разнообразия штаммов субтипа А в России остается низким, что позволило на основании проклонированного генома штамма ВИЧ-1 субтипа А создать серию плазмид, способных экспрессировать четыре гена ВИЧ-1 в клетках млекопитающих. Это легло в основу разработки первой отечественной ДНК-вакцины против ВИЧ, которая первой в России прошла I фазу клинических испытаний.

"ДНК-вакцина ‒ это некая платформа, на основе которой можно строить несколько вакциновых кандидатов", ‒ отметил Андрей Козлов. По его мнению, создание сочетанной вакцины против ВИЧ может стать мощным научным проектом по взаимодействию российских и китайских ученых, решивших объединить свои наработки в одно целое.

Говоря о необходимости проведения подобных исследований, ученый привел статистику, согласно которой носителями ВИЧ в России являются от 700 тыс. до 1 млн человек. "Всем этим людям должно быть обеспечено бесплатное лечение, но сейчас в нашей стране лечат всего четверть из этого числа, что обходится примерно в 20 млрд рублей, а на лечение всех ВИЧ-положительных в стране требуется более 80 млрд рублей", ‒ отметил он.

При этом ученый добавил, что препараты пожизненнные, их стоимость постоянно растет, но они не излечивают человека, а лишь переводят болезнь в хронику. "Очевидно, что без вакцины против ВИЧ не обойдется ни одна страна мира", ‒ подытожил он.

Второй Международный форум "Российско-китайское биомедицинское сотрудничество" в рамках инициативы "Один пояс – один путь" направлен на адаптацию и внедрение новых технологий в области биомедицины. Для СПбПУ именно это научное направление является одним из приоритетных в рамках реализации Проекта 5-100.

Первый подобный форум прошел в Шанхае в июне 2017 года при поддержке Генерального консульства РФ, Администрации Шанхая, Ассоциации биомедицины КНР и др. Инициаторами мероприятия стали Представительство СПбПУ в Шанхае и бизнес-инкубатор ПуЭ.

Тогда был создан Центр российско-китайского биомедицинского сотрудничества, предназначенный для создания инновационных медицинских технологий, материалов, оборудования, а также подготовки высокопрофессиональных кадров.