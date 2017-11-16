МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Ученые из Московского государственного университета создали косметический крем для кожи с открытым в МГУ антиоксидантом SkQ1 и проверили его работу на добровольцах, сообщает пресс-служба вуза.
Руководствуясь этой идеей, академик и его научная команда уже несколько лет работают над созданием препаратов, которые замедляли бы старение одной из самых важных частей клеток — их митохондрий. В митохондриях происходит процесс окисления питательных веществ и преобразование их энергии в "энерговалюту" клетки, молекулы АТФ, необходимую для запуска всех процессов.
Как отметил заместитель руководителя проекта Максим Скулачев, добавление SkQ1 в косметические средства и другие лекарства не такая простая задача, как может показаться обывателю — антиоксидант может вступать в химические реакции с компонентами кремов и масел, и терять свою силу до того, как попадет в организм человека.
Для решения этой проблемы ученые из МГУ создали новую "универсальную" версию SkQ1, которую можно добавлять в любые средства для кожи, на ее основе разработали экспериментальный крем и протестировали его на 90 добровольцах.
Исследователей также сообщили, что в этом году завершилась первая фаза клинического исследования системного препарата на основе SkQ1, раствора вещества для приема внутрь. Готовится к запуску в промышленное производство еще один препарат для местного применения, антиоксидантный гель, улучшающий регенеративные свойства кожи.