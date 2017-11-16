МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Ученые из Московского государственного университета создали косметический крем для кожи с открытым в МГУ антиоксидантом SkQ1 и проверили его работу на добровольцах, сообщает пресс-служба вуза.

"Полученные нами результаты и теоретические построения позволяют утверждать, что старение высших организмов, и человека в том числе, происходит не только и не столько вследствие накопления случайных ошибок, но является запрограммированным процессом, последней стадией индивидуального развития — онтогенеза. Имеющиеся к настоящему моменту данные свидетельствуют о том, что скорость старения не является неизменной величиной", — заявил Владимир Скулачев, профессор МГУ и один из первооткрывателей SkQ1.

Руководствуясь этой идеей, академик и его научная команда уже несколько лет работают над созданием препаратов, которые замедляли бы старение одной из самых важных частей клеток — их митохондрий. В митохондриях происходит процесс окисления питательных веществ и преобразование их энергии в "энерговалюту" клетки, молекулы АТФ, необходимую для запуска всех процессов.

© Фото : пресс-служба МГУ Синтез антиоксиданта SkQ1 в лабораториях МГУ © Фото : пресс-служба МГУ Синтез антиоксиданта SkQ1 в лабораториях МГУ

Несколько лет назад команда Скулачева открыла молекулу SkQ1, которая может решить эту задачу. Этот мощный антиоксидант проникает внутрь митохондрии и нейтрализует агрессивные молекулы окислителей, которые разрушают ее стенки и снижают КПД работы "живой энергостанции". Недавно российские ученые опубликовали серию статей, в которых экспериментально доказали, что SkQ1 работает, а также создали глазные капли на его базе.

Как отметил заместитель руководителя проекта Максим Скулачев, добавление SkQ1 в косметические средства и другие лекарства не такая простая задача, как может показаться обывателю — антиоксидант может вступать в химические реакции с компонентами кремов и масел, и терять свою силу до того, как попадет в организм человека.

Для решения этой проблемы ученые из МГУ создали новую "универсальную" версию SkQ1, которую можно добавлять в любые средства для кожи, на ее основе разработали экспериментальный крем и протестировали его на 90 добровольцах.

Как утверждают биологи, эксперимент прошел успешно и состояние кожи людей, пользовавшихся реальной версией крема, а не "пустышкой", заметно улучшилось. Это говорит о том, что новую версию SkQ1 можно применять в качестве безопасной добавки для косметики.

Исследователей также сообщили, что в этом году завершилась первая фаза клинического исследования системного препарата на основе SkQ1, раствора вещества для приема внутрь. Готовится к запуску в промышленное производство еще один препарат для местного применения, антиоксидантный гель, улучшающий регенеративные свойства кожи.