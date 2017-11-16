Российские археологи нашли в Крыму усадьбу римского времени

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Ученые Института археологии РАН открыли в окрестностях Керчи сельскую усадьбу времен Римской империи, где жили представители "среднего класса" Боспорского царства, проводя раскопки при строительстве трассы "Таврида", сообщает пресс-служба ИА РАН.
Крымская новостроечная экспедиция ИА РАН под руководством Внукова начала работу на полуострове весной 2017 года. Ее задача – проведение археологических исследований на строящейся трассе "Таврида". В течение последних месяцев ученые вели раскопки поселения "Городище 11 километра", расположенного на двух холмах в 15 километрах к западу от Керчи. О его существовании было известно ранее, но археологических исследований поселения не проводилось.
На западном холме археологи нашли стоянку эпохи средней бронзы: здесь были обнаружены фрагменты лепной посуды, обломки каменных орудий, остатки построек, погребения бронзового века и несколько антропоморфных стел.
При раскопках на южном склоне восточного холма были открыты усадьбы римского времени: остатки домов, дворов и улиц, круглое башнеобразное сооружение, остатки нескольких средневековых построек и разновременные погребения. Как отметил ученый, большая часть построек была повреждена в советское время, когда через них был проложен магистральный водопровод.
По его словам, усадьба появилась здесь в середине I века нашей эры. В эту эпоху Боспорское царство, которое занимало тогда Восточный Крым, Таманский полуостров и низовья Дона, оправилось от периода войн и конфликтов и переживало экономический подъем, возобновив активную торговлю с полисами Черноморья, Малой Азии и кочевниками северного Причерноморья.
"Здесь жили не слишком зажиточные землевладельцы, или арендаторы, тогдашний сельский средний класс. У них могло быть несколько домашних рабов, возможно, они могли нанимать для обработки земли поденщиков, но это не римские латифундисты", – говорит Внуков.
При раскопках было найдено много фрагментов керамических сосудов римского времени, многочисленные обломки терракотовых статуэток, серия бронзовых фигурных подвесок, кольц, перстни и другие украшения. Примечательны также керамические масляные светильники, особенно один из них – с изображением кентавра, ударяющего в бубен.
Вдобавок, археологи нашли на территории усадьбы множество бытовых вещей: рыболовецкие и ткацкие грузила, пряслица, обломки парадной краснолаковой посуды, бронзовые ключи, гвозди и скобы, железные ножи, пряжки для ремней. Кроме того, на раскопе найдено более 150 монет, большинство из которых чеканилось на Боспоре в 1-2 веков нашей эры.
Позднее, в позднеантичное время и в эпоху средневековья на развалинах усадеб римского времени возникают маленькие сельскохозяйственные поселения, рядом с которыми находились небольшие кладбища. В таких погребениях была местная глиняная и импортная стеклянная посуда.