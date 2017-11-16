ExoMars может получить компактный анализатор грунта нового поколения

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Миссия ExoMars-2020 может получить новый компактный и легкий анализатор грунта, сообщил журналистам доцент кафедры астрофизики и звездной астрономии МГУ Сергей Потанин.

"Главный результат работы заключается в разработке и создании опытного образца спектрополяриметра для исследования каменных пород. Предлагается использовать такой прибор в программе исследования планеты Марс (миссия ExoMars)", — приводит его слова пресс-служба университета.

Спектрополяриметр (устройство для исследования плоскости поляризации минералов – того, как различные породы влияют на прохождение света) был создан учеными МГУ в международной коллаборации.

Уменьшения размеров и массы прибора удалось достичь за счет применения новой оптической схемы – прибор будет одновременно снимать два изображения в двух перпендикулярных плоскостях поляризации.

Как сообщает пресс-служба МГУ, новый поляриметр уже был протестирован на гипсе и каолините – минералах, лучше прочих имитирующих поверхность Луны и Марса.

ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и потерпевшего аварию посадочного модуля Schiaparelli ("Скиапарелли").

ExoMars-2020 — второй этап миссии ExoMars. Он будет состоять из российской посадочной платформы и европейского марсохода. На платформе будет установлено 11 российских и два европейских прибора. Оборудование марсохода будет включать семь европейских и два российских прибора. Прибытие связки аппаратов к Красной планете ожидается примерно в марте 2021 года.