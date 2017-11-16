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РИА Наука
РИА Наука

Российские физики создали анализатор грунта для марсохода миссии "Экзомарс"

10:4216.11.2017
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© Фото : Belyaev et al. / Optics Express 2017Спектрополяриметр для марсохода Пастер, созданный учеными из РоссииСпектрополяриметр для марсохода Пастер, созданный учеными из России
© Фото : Belyaev et al. / Optics Express 2017

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Ученые из МГУ, Института космических исследований РАН и НИТУ "МИСиС" создали миниатюрный спектрополяриметр, который может быть использован в качестве анализатора почвы на марсоходе "Пастер" российско-европейской миссии "ЭкзоМарс", сообщает пресс-служба МГУ.

EDM Скиапарелли отделяется от Trace Gas Orbiter
© Фото : ESA
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"Главный результат работы заключается в разработке и создании опытного образца спектрополяриметра для исследования каменных пород. Предлагается использовать такой прибор в программе исследования Марса в рамках миссии "ЭкзоМарс", – заявил Сергей Потанин, один из создателей прибора с физического факультета МГУ.

Весной 2012 года Европейское космическое агентство и Роскосмос договорились о совместной реализации программы "ЭкзоМарс". Проект состоит из двух частей – зонда Trace Gas Orbiter (TGO) и марсохода "Пастер".

Первый аппарат был отправлен к Марсу в марте 2016 года при помощи российской ракеты "Протон" и успешно достиг его в октябре прошлого года, а второй – сядет на поверхность Марса после 2020 года при помощи специальной системы приземления, создаваемой в НПО им. Лавочкина. Задача марсохода — геологические исследования и поиск следов жизни около места посадки, а зонд будет заниматься изучением следов редких веществ в атмосфере Марса и поиском залежей водяного льда.

И платформа, и сам марсоход будут оснащены как европейскими, так и российскими научными приборами, предназначенными для геологических и химических исследований. Один из таких приборов станет анализатор химического состава почвы, разрабатываемый группой ученых из МГУ, ИКИ и МИСиС под руководством Олега Кораблева из Института космических исследований РАН.

Подобный прибор, в силу небольших размеров марсохода, должен быть очень компактным, что вынудило ученых пойти на большое число технических и научных хитростей для того, чтобы создать достаточно мощный, но при этом небольшой спектрометр, который мог бы определять химический состав горных пород, анализируя то, как меняется спектр ИК-излучения и волн видимого света, отражающихся от поверхности грунта Марса или других планет.

Миссия ExoMars
© Фото : ESA/ATG medialab
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Как отмечают ученые в статье в журнале Optics Express, в которой описывается конструкция прибора для "Пастера", такого результата удалось добиться с помощью новой оптической схемы, в которой одновременно снимаются два изображения в двух перпендикулярных плоскостях поляризации. Благодаря этому размеры прибора удалось уменьшить до коробочки размером 10 на 20 сантиметров и высотой примерно в 8 сантиметров.

Несмотря на свои небольшие размеры, данное устройство не уступает по своим характеристикам аналогичным приборам, установленным на роверы НАСА и луноход "Юйту". Его работу ученые уже проверили на образцах глин и других пород, больше всего похожих на грунт Марса, и успешные итоги этих опытов дают надежду на то, что подобная установка найдет свое место на "Пастере".

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