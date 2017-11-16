Ученые выявили неожиданную опасность соли

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Группа ученых из Германии, США и Бельгии узнала, что злоупотребление поваренной солью может навредить кишечной микрофлоре млекопитающих, и впоследствии привести к различным болезням. Статья об исследовании опубликован на сайте журнала Nature.

Исследователи изучили экскременты мышей, питавшихся едой с высоким содержанием соли, и выяснили, что у них уменьшилось количество бактерий Lactobacillus murinus, в связи с чем у животных мог развиться аутоиммунный энцефаломиелит и гипертензия.

Наряду с этим пилотное исследование, проведенное среди людей, также показало, что при употреблении соли в больших количествах происходит сокращение числа бактерий, а также увеличение числа клеток Т-хелперов 17 типа, которые в таких количествах приводят к гипертензии.

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