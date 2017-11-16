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РИА Наука
РИА Наука

Тайны ювелиров: как сделать золото зеленым

08:0016.11.2017
0430
© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаЗеленое золотоЗеленое золото
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Ольга Коленцова. Золото — самый популярный драгоценный металл в мире. Уже много веков ювелиры соревнуются в креативности и искусности, создавая из золота разнообразные изделия. Но сам по себе этот благородный металл довольно мягкий и, чтобы надолго обрести форму кольца или цепочки, нуждается в различных добавках. 

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© University of Warwick/Mark Garlick
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Количество чистого золота в изделии показывает его проба. На данный момент существуют две системы — метрическая и каратная. Первая система распространена в России и странах ближнего зарубежья и отображается следующими значениями: 375, 500, 583, 585, 750, 958, 999. 

Разобраться в этих цифрах несложно. Допустим, у вас есть цепочка массой 1000 граммов 750-й пробы. Чтобы рассчитать содержание в ней золота, необходимо массу изделия разделить на 1000 и умножить на значение пробы. (1000/1000)*750=750. Следовательно, в цепочке содержится 750 граммов чистого золота, остальную массу образуют различные добавки, называемые лигатурными.

Каратной системой проб пользуются в основном в США, Канаде и некоторых странах Западной Европы. Основой системы является количество карат благородного металла в сплаве. Для перевода в метрическую систему необходимо разделить пробу в каратах на 24 и умножить на 1000. В качестве примера проведем расчет для той же цепочки с указанной пробой 18 карат. Чтобы узнать пробу в метрической системе, то нужно произвести следующие вычисления: 18/24*1000 = 750. Следовательно, цепочка массой 1000 граммов с золотом пробы 18 карат содержит 750 граммов чистого драгоценного металла и 250 граммов примесей. 

Самородок золота весом 10,3 килограмма
© Фото : министерство природных ресурсов Хабаровского края
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В любом сплаве золота содержатся  и "случайные" добавки, не запланированные производителем. Их количество и состав строго ограничены ГОСТом, но могут варьировать в допустимых пределах. К таким веществам относятся свинец, железо, сурьма, висмут, медь, кислород. В среднем их общая массовая доля не должна превышать 0,1%. Для разных проб один и тот же металл может выступать в роли специально введенной добавки и случайной примеси. 

Состав сплава может меняться и в пределах одной пробы! Например, самая распространенная, 705-я, проба может быть представлена комбинациями серебра и золота с медью и/или палладием.  

От состава и соотношения компонентов примесей зависит и цвет ювелирного изделия. В сплаве желтого цвета используются медь, серебро, платина и палладий. Например, в сплаве 375-й пробы содержится около 38% золота, 2-25% серебра, а все остальное — медь. Самые высокие пробы (999, 999,99) содержат лишь чистое золото и разрешенный процент случайных примесей. Используются они в основном для хранения золота в виде слитков. 

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЗолотые слитки
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Золотые слитки

Желтый — "родной" цвет этого благородного металла — наиболее популярен. Оттенок может варьировать от насыщенного рыжеватого (за счет преобладания меди) до светло-лимонного, если в сплаве больше серебра. 

Мягкую желто-розовую окраску придадут сплаву 25% серебра и 37% меди. Еще несколько веков назад было популярным красное золото, массовая доля меди в котором составляла примерно половину всех элементов. 

© Depositphotos / prg0383Ювелирные украшения
© Depositphotos / prg0383
Ювелирные украшения

Второе место в списке по популярности занимает белое золото. В его состав могут входить серебро, никель, палладий и платина. Благодаря двум последним металлам цена светлого сплава порой превышает стоимость желтого. Одно из преимуществ белого металла — повышенная прочность, которую обеспечивает никель. Благодаря данному свойству оно фиксирует драгоценные камни намного лучше, чем желтое. Пробы белого золота — 750 или 585.

"Удивительно, но просто серебро и золото в соотношении 1:3 дадут зеленый цвет, а несколько процентов меди уже сделают металл желтоватым. Иногда для сохранения пластичности используется кадмий, так как он понижает температуру плавления. Недостаток сплава в том, что он хрупок, и чем выше содержание серебра, тем больше риск деформации изделия из зеленого золота", — комментирует Вера Филичкина, заведующая Кафедрой сертификации и аналитического контроля института экотехнологий и инжиниринга НИТУ "МИСиС".

CC BY-SA 4.0 / Hanslinger~ruwiki / Кольцо из синего золота
CC BY-SA 4.0 / Hanslinger~ruwiki /
Кольцо из синего золота

Довольно редко можно встретить синее и серое золото. Это сплавы со сталью, и от ее процентного содержания зависит оттенок металла. Для более насыщенного цвета в смесь могут добавлять и серебро. Черное золото начали делать сравнительно недавно. Его получают несколькими способами, но чаще всего воздействуют на поверхность лазером или сплавляют с кобальтом и хромом. 


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