Медики выявили связь между группой крови и болезнями сердца

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Команда ученых из Института кардиологии в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, установила, что обладатели определенных групп крови чаще прочих страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы в условиях неблагоприятной экологической обстановки. Обзор исследования опубликован на портале Science Alert.

Специалисты проанализировали данные о пациентах местной системы медицинского учета Intermountain Healthcare, у которых с 1993 по 2007 диагностировали острый коронарный синдром. В отдельную группу выделили тех, кто имел проблемы с сердцем в периоды, когда содержание мелкодисперсных частиц в воздухе было выше нормы.

Выяснилось, что при высоком уровне загрязнения обладатели второй, третьей и четвертой групп крови попадали в больницы значительно чаще, чем носители первой группы.

Ученые убеждены, что подобная статистика связана со специфической вариацией гена ABO (rs687289), которой лишены обладатели первой группы. Именно она, по мнению специалистов, существенно повышает вероятность нарушений в работе сердца.

Один из авторов исследования, эпидемиолог Бенджамин Хорн, советует пациентам из группы риска проводить больше времени за городом и не забывать брать с собой все необходимые лекарства.