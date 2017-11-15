Во Франции археологи нашли более двух тысяч монет XII века

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Археологи из университета Лиона Université Lyon-II обнаружили в аббатстве Клюни на востоке Франции более 2,2 тысячи уникальных монет XII века, сообщает в среду газета Parisien.

По информации издания, преподаватели и студенты из лионского университета начали раскопки у бывшего бенедиктинского аббатства в Верхней Бургундии еще в сентябре. Обнаруженные на месте древнего лазарета монеты были представлены прессе во вторник.

По словам руководителя раскопок, археолога-преподавателя Анн Бод, в общей сложности в аббатстве было найдено более 2,2 тысячи древних французских серебряных монет денье и обол, в основном выпущенных в аббатстве Клюни. Также археологи обнаружили 21 золотой мусульманский динар из Испании и Марокко, лист сусального золота в футляре и "небольшой золотой предмет".

"Эта находка является невероятно редкой и особенной", — заключила Бод.

Как пишет издание, монеты денье относятся к первой половине XII века, а динары — к периоду 1121-1131 годов. Стоимость сокровищ оценивается "от трех до восьми лошадей или провизией на шесть дней для аббатства", в котором в то время проживали около 200 обитателей. "Очень значительная сумма", — отметил, в свою очередь, археолог Винсен Боррель.