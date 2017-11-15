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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы открыли "кузину" Земли, год на которой длится неделю

14:4815.11.2017
07010
© ESO/M. KornmesserТак художник представил себе планету Ross 128b в созвездии ДевыТак художник представил себе планету Ross 128b в созвездии Девы
© ESO/M. Kornmesser

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Астрономы обнаружили в созвездии Девы необычную планету, находящуюся в центральной части "зоны жизни" и похожую по своему климату на Землю, год на которой длится всего десять дней, говорится в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Так художник представил себе планеты в системе TRAPPIST-1
© ESO/N. Bartmann/spaceengine.org
Астрономы нашли следы воды на "кузинах Земли" в системе TRAPPIST-1
"Это открытие является плодом более чем десяти лет наблюдений за звездами при помощи спектрографа HARPS, а также новейших методик анализа данных и "удаления" шума из них. Только HARPS удалось достичь такой точности наблюдений и удерживаться на олимпе астрономии на протяжении 15 лет работы", —заявил Никола Астудильо-Дефру (Nicola Astudillo-Defru) из Женевского университета (Швейцария).

За прошлый год ученые нашли сразу несколько планет, которые претендуют если не на звание "двойника Земли", то ее "сестер" или "кузин". Первую нашли у ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра, а три других – в звездной системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, которую населяет сразу семь землеподобных планет. 

Их объединяют то, что они обладают небольшими размерами, находятся в "зоне жизни" – на орбите, где вода может существовать в жидком виде, и вращаются вокруг красных карликов. Последний пункт является одновременно и плюсом, и минусом – красные карлики живут очень долго, что оставляет много времени для зарождения жизни.

С другой стороны, многие из них имеют крайне беспокойный характер в юности, вырабатывают много ультрафиолетового излучения и порождают большое число вспышек, способных уничтожить атмосферы планет. Как сегодня считают ученые, часть планет в системе TRAPPIST-1 могла превратиться в адские "лавовые миры" под действием магнитных полей их звезды, а вспышки на ее поверхности могли "сдуть" всю атмосферу с этих планет.

Рисунок планетной семьи Kepler-138
© SETI Institute/Danielle Futselaar
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Астудильо-Дефру нашли первый потенциальный пример землеподобной планеты у красного карлика с достаточно мягким климатом и "спокойной" звездой, наблюдая за различными светилами в созвездии Девы при помощи спектрометра HARPS, установленного на 2,2-метровый телескоп в обсерватории Ла-Силья в Чили.

HARPS, как объясняют ученые, пользуется в своей работе тем, что все планеты, несмотря на свою небольшую массу по сравнению звездой, оказывают гравитационное воздействие на светило, в результате чего звезда будет периодически двигаться в нашу сторону или отдаляться от нас. Это будет вносить небольшие сдвиги в спектр ее излучения, по силе которых можно оценить массу планеты.

Как правило, чем меньше планета и чем дальше она находится от звезды, тем слабее бывают эти "качания" спектра и тем сложнее их обнаружить. Раньше планетологи считали, что это в принципе не позволяет использовать HARPS и его аналоги для поисков небольших экзомиров размером с Землю, однако новые методики "очистки" сигнала, появившиеся в последние два года, показали, что это не так.

Так художник представил себе процесс уничтожения атмосферы планеты у красного карлика
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Астрономы нашли новую угрозу для жизни на планетах у красных карликов

Анализируя архивы наблюдений, европейские астрономы нашли интересные колебания в спектре звезды Ross 128 – красного карлика размером с десятую часть Солнца, расположенного в созвездии Девы на расстоянии всего в 11 световых лет от Земли. Повторные наблюдения за этим светилом показали, что вокруг этого красного карлика вращается достаточно небольшая планета, находящаяся в центре "зоны жизни".

Эта планета во многом похожа на Землю – ее масса примерно в 1,3 раза выше, чем у нашего мира, и она получает примерно в 1,4 раза больше света, чем Земля. Учитывая достаточно большой возраст Ross 128 – примерно 5 миллиардов лет – это означает, что на ней господствует достаточно мягкий и ровный климат, более благоприятный для зарождения жизни, чем условия в системе TRAPPIST-1 и на Проксиме Центавра b. 

Так художник представил себе семь планет системы TRAPPIST-1
© NASA / JPL-Caltech
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Год на этой планете, в силу крайне малого расстояния между ней и красным карликом, длится чуть больше земной недели, около 9,9 суток. Как это будет влиять на ее обитаемость, планетологи пока не знают, но, учитывая небольшое расстояние между Землей и Ross 128b, а также то, что эта звезда постепенно сближается с Солнцем, это можно будет легко узнать в будущем, когда будут запущены телескопы TESS, "Джеймс Уэбб" и новое поколение наземных обсерваторий.

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