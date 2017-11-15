Назначены предварительные сроки запуска трех спутников связи "Гонец"

ДУБАЙ, 15 ноя — РИА Новости. Запуск трех уже построенных российских спутников "Гонец" планируется по готовности ракеты-носителя "Рокот", предварительно — во втором квартале 2018 года, сообщил РИА Новости в среду гендиректор ИСС имени М.Ф. Решетнева Николай Тестоедов.

Глобальная низкоорбитальная система "Гонец" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.

"Дата запуска трех КА "Гонец" — по мере изготовления РН "Рокот". Здесь не наша зона ответственности, но, по предварительной информации, которую мы получили из Роскосмоса и ГКНПЦ имени Хруничева, готовность ракеты позволит обеспечить пуск во втором квартале 2018 года", — сказал Тестоедов в ходе выставки Dubai Airshow 2017.

По его словам, спутники уже готовы.

Как сообщалось, ракету "Рокот" для запуска трех спутников "Гонец-М" (№24, 25 и 26) доставят на космодром Плесецк до 25 декабря 2017 года.

Использование системы "Гонец", в частности, позволяет передать временно-координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения.