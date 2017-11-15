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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: любые попытки охладить планету аэрозолями закончатся катастрофой

12:2015.11.2017
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© AP Photo / Manish SwarupМужчина на высушенной плотине Manjara Dam в Индии. 2016 годМужчина на высушенной плотине Manjara Dam в Индии. 2016 год
© AP Photo / Manish Swarup

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Попытка охладить планету при помощи искусственных аналогов выбросов вулканов приведет к учащению ураганов в тропиках и к другим катастрофическим последствиям, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Извержение вулкана Тунгурауа в Эквадоре. 27 февраля 2016
© AFP 2017 / Juan Cevallos
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"Результаты наших расчетов показывают, что "солнечная" геоинженерия в локальных или глобальных масштабах является крайне рисковой стратегией для борьбы с глобальным потеплением – в некоторых регионах она приведет к нужным последствиям, а в других вызовет катастрофу. Необходимо, что законодатели начали серьезно относиться к этому вопросу и ввели соответствующие ограничения на подобные приемы", — заявил Энтони Джонс (Anthony Jones) из университета Эксетера (Великобритания).

Считается, что аэрозоли — микроскопические капли жидких веществ и твердые частицы — отражают часть солнечных лучей и способствуют конденсации влаги в облаках, что заметно "охлаждает" нашу планету. Как считают ученые, большая часть аэрозолей образуется благодаря двум процессам – извержениям вулканов и реакциям между парами аммиака и серной кислоты в нижних слоях атмосферы.

Как показывают последние климатические исследования, резкое повышение концентрации аэрозолей в атмосфере в последние 10-15 лет является одной из причин того, почему глобальное потепление несколько притормозило свой ход в 2000 годах. Поэтому многие ученые сегодня всерьез задумываются о том, чтобы начать искусственно засеивать атмосферу Земли аэрозолями для еще большего замедления потепления. 

Вулканические аэрозоли могут быть главным тормозом глобального потепления
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые усомнились в существовании главного "тормоза" глобального потепления

В последние годы ученые начали сомневаться в этом – расчеты показывают, что вулканические аэрозоли могут не только охлаждать планету, но и ускорять таяние ледников и вызывать другие опасные побочные эффекты, способные причинить больше вреда, чем пользы. Джонс и его коллеги попытались оценить их силу, используя компьютерные модели верхних слоев атмосферы Земли.

Как показали эти расчеты, "засеивание" стратосферы большим количеством аэрозолей приведет к совершенно разным последствиям для северного и южного полушария. К примеру, частота мощных ураганов и вихрей в северных тропиках, по словам климатологов, заметно упадет, снизившись примерно на 20-25%, тогда как на юге они начнут происходить на 50-75% чаще при добавлении в атмосферу аналогичного числа частиц.

И у того, и у другого варианта есть негативные последствия. В первом случае снижение интенсивности ураганов и вихрей приведет к усилению засух в пустынных регионах Африки и Азии, а усиление тайфунов и циклонов в Тихом и Индийском океане сделают жизнь обитателей островов и побережья Азии, Австралии и Африки еще более сложной, чем она является сегодня. Иными словами, любые односторонние попытки охладить Землю жителями одной из стран южного или северного полушария вызовут негативные последствия для обитателей второй половины планеты.

Вулкан Кракатау, Индонезия. Архив
© Fotolia / Byelikova Oksana
Вулканом по климату: можно ли за один день "отменить" потепление

Сила этих эффектов, как отмечают ученые, будет такой, что даже попытки удержать рост температур на отметке в 1,5 градуса Цельсия, а не снизить их, приведут к негативным последствиям. Все это, как считают Джонс и его коллеги, должно заставить и ученых, и чиновников относиться к подобным проектам и инициативам с особой осторожностью.


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