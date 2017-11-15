Археологи нашли загадочный тоннель под храмом Кукулькана в Чичен-Ице

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Подводные раскопки в системе каналов рядом с храмом Кукулькана в Чичен-Ице помогли археологам найти загадочный заблокированный проход в его стенах, который они могут вскрыть в ближайшее время, сообщает газета El Universal.

"Мы смогли проникнуть в пещеры под храмом Кукулькана через его склеп, и обнаружили там заблокированный проход, который был закрыт, вероятно, самими индейцами майя. В ближайшее время мы вернемся туда и, возможно, вскроем проход и попытаемся понять, куда он ведет и связан ли он с храмовым резервуаром", — заявил Гильермо де Анда (Guillermo de Anda), один из руководителей инициативы Great Mayan Aquifer Project.

Цивилизация индейцев майя просуществовала несколько тысячелетий, оставив после себя множество "мертвых городов" и памятников культуры на полуострове Юкатан, внезапно исчезнув с лица Земли примерно в девятом веке нашей эры, когда большинство городов-государств майя были покинуты их жителями. Причины этого цивилизационного коллапса до сих пор являются предметом споров среди ученых.

Одной из отличительных черт этих "мертвых городов" является крайне разветвленная сеть наземных и подземных водных резервуаров и соединяющих их тоннелей и каналов, которые, как сегодня предполагают историки, помогали "полисам" майя не испытывать серьезных проблем во время небольших периодов засухи. Эти же каналы, как предполагают математики, послужили причиной их "вымирания" после того, как засухи стали длиннее из-за серии резких изменений климата.

Де Анда и его коллеги уже два года проводят раскопки на территории Чичен-Ицы, пытаясь найти следы крупной пещеры под храмом Кукулькана, о существовании которой впервые заявил мексиканский археолог Рене Чавес (Rene Chavez), "просветивший" пирамиду при помощи электрорезистивного томографа. Он обнаружил под ней большую пустоту, а также вторую, меньшую пирамиду, поверх которой был построен текущий храм бога воды древних майя.

Сам факт того, что Кукулькан был богом воды заставил археологов предположить, что пирамида была построена рядом с пещерой не случайно, и что она служила природным аналогом резервуаров воды, построенных в Тикале и в других крупных мегаполисах майя. По этой причине ученые уже долгое время пытаются найти вход в эту пещеру и каналы, ведущие в нее и из нее.

Как считает де Анда, его команда сегодня близка к открытию этих тоннелей. Если открытый ими проход действительно ведет в резервуар, археологи рассчитывают проникнуть в него и составить трехмерную карту пещеры и других проходов, ведущих в нее, при помощи роботов и других научных инструментов.

Эта карта и изучение отложений на дне пещеры, как надеются ученые, приблизит нас к пониманию того, действительно ли майя вымерли из-за учащения засух, или же они исчезли по совсем другим, пока не известным нам причинам.



