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РИА Наука
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Российские ученые первыми в мире создали методику пересадки тимуса

15:0314.11.2017
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© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВ лаборатории. Архивное фотоВ лаборатории. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские ученые в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) первыми в мире разработали успешную методику, которая позволяет без отторжения пересаживать чужеродную вилочковую железу (орган, ответственный за созревание клеток иммунной системы), заявил РИА Новости заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Максим Забелин.

"В рамках проектов ФПИ российские ученые успешно разработали новые экспериментальные подходы к преодолению трансплантационного иммунитета. Группой исследователей Института иммунологии ФМБА России впервые в мире разработана экспериментальная методика целенаправленного замещения тканей иммунной системы лабораторных животных на генетически чужеродные", — сказал Забелин.

На мышах работает

По его словам, методика включает трансплантацию генетически чужеродной вилочковой железы (тимуса), что обеспечивает формирование новой полноценно функционирующей иммунной системы. В настоящее время большая часть исследований по регенерации тимуса выполняется на лабораторных мышах.

Выяснение того, работают ли эти методы на человеке — это настоящая и будущая большая задача, отметил собеседник агентства.

"На сегодня достигнуто полное сохранение функциональности и структуры органа в течение времени, сопоставимого с продолжительностью жизни животных", — добавил Забелин.

Как добавил руководитель проектной группы ФПИ Александр Варлачев, особенно важно то, что после трансплантации не требуется дополнительного использования средств и методов иммуносупрессии, как это делается во всех случаях пересадки чужеродных тканей с целью преодоления их отторжения иммунной системой получателя.

"В настоящее время исследования по развитию новых методов иммунокоррекции продолжаются, для чего в Институте иммунологии ФМБА России при поддержке ФПИ работает группа ученых и формируется новая лаборатория. Принципиально важно то, что Институт иммунологии не только проводит фундаментальные исследования, но и является одним из ведущих отечественных лечебных учреждений в области иммунологии и аллергологии", — уточнил Варлачев.

Тимус и долголетие

Защиту человека от инфекций и перерождения собственных клеток в раковые обеспечивает иммунная система, однако ее центральный орган – вилочковая железа (тимус), начиная с 16-летнего возраста уменьшается в размерах, превращаясь к концу жизни человека в островки жировой ткани. К 75 годам масса тимуса не превышает 6 граммов, тогда как нормальный вес этого органа в 16 лет составляет около 37 граммов. При этом возрастные изменения в тимусе сопровождаются не только морфологической, но и функциональной дегенерацией.

"Несмотря на достижения современной медицины, эффективных методов восстановления вилочковой железы в настоящее время не существует, хотя их разработка могла бы помочь решить множество проблем, связанных со снижением иммунитета", — уточнили в ФПИ.

Поиском способов восстановления иммунной системы, включая вилочковую железу, занимается множество ученых по всему миру. В Европе координацию таких исследований в рамках проекта Thymistem осуществляет Эдинбургский университет. В качестве наиболее многообещающего направления в рамках данного проекта рассматривается возможность трансплантации искусственно выращенного тимуса людям пожилого возраста, а также пациентам после пересадки органов.

Сегодня трансплантация вилочковой железы, как и других генетически чужеродных органов, почти во всех случаях не является эффективной: собственные Т-клетки реципиентов, имеющих (или имевших ранее) собственный тимус, атакуют трансплантат и вызывают его отторжение. Проблема отторжения чужеродной ткани является одним из не преодоленных на сегодняшний день барьеров для развития целого ряда областей биомедицины.

"Проблема иммунодефицитов в мировом масштабе обусловлена стремительным увеличением численности населения, нуждающегося в коррекции скомпрометированного иммунитета: это и пациенты с врожденными иммунодефицитами, аутоиммунными патологиями, больные с онкогематологическими заболеваниями, требующими трансплантации донорского костного мозга, и просто люди пожилого возраста, у которых функция вилочковой железы снижается по естественным причинам", — заключили в ФПИ.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре фонда был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

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